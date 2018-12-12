İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü
ntv.com.tr, DHA, İHA
İstanbul'da mevsimin ilk karı, Beylikdüzü, Çatalca Büyükçekmece ve Silivri'ye düştü. Kentin yüksek kesimlerinde de bugün kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.
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KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?
Marmara Bölgesi'nde bugün kar ve karla karışık yağmur var.
VİDEO: İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI (KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?)
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2İstanbul'da ilk kar yağışı Beylikdüzü, Çatalca Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde başladı.
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3Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri ile İstanbul Havalimanı çevresinde kar yağışı etkili oluyor.
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4Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle, görüş mesafesinin düşmesi üzerine D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
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5Kentin yüksek kesimlerinde de yağışın kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
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6Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı bildirildi.
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7Kar nedeniyle kent beyaz örtüye bürünürken, şehir merkezinde de yer yer karla karışık yağmur görülüyor.
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8Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan son ölçümlere göre sıcaklıklar Arnavutköy'de 0,4, Beylikdüzü'nde 0,5, Büyükçekmece'de 1,3, İstanbul Havalimanında da 1,1'e düştü.
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9Yağışlı sistemin bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi, cumadan itibaren de yeni ılık ve yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.
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İŞ ÇIKIŞINDA KAR YAĞACAK MI?NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da karın karayel nedeniyle yağdığını, iş çıkışına kadar kalmayacağını ancak kuvvetli bir don ve buzlanma olacağını belirtti.
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