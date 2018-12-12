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İstanbul'a mevsimin ilk karı düştü

ntv.com.tr, DHA, İHA

İstanbul'da mevsimin ilk karı, Beylikdüzü, Çatalca Büyükçekmece ve Silivri'ye düştü. Kentin yüksek kesimlerinde de bugün kar ve karla karışık yağmur bekleniyor.

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    KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

    KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

    Marmara Bölgesi'nde bugün kar ve karla karışık yağmur var.

    VİDEO: İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI (KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?)

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    İstanbul'da ilk kar yağışı Beylikdüzü, Çatalca Büyükçekmece ve Silivri bölgelerinde başladı.
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    Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Arnavutköy ve Silivri ile İstanbul Havalimanı çevresinde kar yağışı etkili oluyor.
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    Büyükçekmece'de kar yağışının etkisiyle, görüş mesafesinin düşmesi üzerine D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşandı.
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    Kentin yüksek kesimlerinde de yağışın kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

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    Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı bildirildi.
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    Kar nedeniyle kent beyaz örtüye bürünürken, şehir merkezinde de yer yer karla karışık yağmur görülüyor.
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    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan son ölçümlere göre sıcaklıklar Arnavutköy'de 0,4, Beylikdüzü'nde 0,5, Büyükçekmece'de 1,3, İstanbul Havalimanında da 1,1'e düştü.
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    Yağışlı sistemin bugün akşam saatlerinden sonra İstanbul'u terk etmesi, cumadan itibaren de yeni ılık ve yağışlı sistemin etkili olması bekleniyor.
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    İŞ ÇIKIŞINDA KAR YAĞACAK MI?

    İŞ ÇIKIŞINDA KAR YAĞACAK MI?
    NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da karın karayel nedeniyle yağdığını, iş çıkışına kadar kalmayacağını ancak kuvvetli bir don ve buzlanma olacağını belirtti.
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