İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için kar uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının cumartesi batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini belirtildi. İstanbul Valiliği, cumartesi akşam saatlerinden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul Valisi Davut Gül ise soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek görenlerin 112'ye ihbarda bulunması çağrısında bulundu.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 1

Meteorolojinin tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak düşecek.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 2

Sıcaklıklar yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak, mevsim normalleri altına inecek.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 3

Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 4

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sonra iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 5

YURDUN İÇ KESİMLERİNDE KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI

Pazar günü ilk saatlerden itibaren yurdun iç kesimlerinde beklenen yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 6

Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek, çarşamba günü yurdu terk edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 7

Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara: -3/2, İstanbul: 3/7, İzmir: 4/11, Antalya: 7/15, Bursa: 0/8, Eskişehir: -5/1, Konya: -5/1, Kayseri: -10/-2, Bolu: -2/1, Samsun: 6/9, Trabzon: 7/10, Erzurum: -10/-7, Diyarbakır: -4/4.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 8

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, cumartesi akşam saatlerinden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. 

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji'ye göre;Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 °C'ye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 °C'ye kadar düşmesi beklenmektedir."

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 9

"EVSİZLERİ 112'YE BİLDİRİN" ÇAĞRISI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek görenlerin 112'ye ihbarda bulunması çağrısında bulundu.

İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 10
İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek! - 11
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