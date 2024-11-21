İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek!

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI

İstanbul Valiliği, cumartesi akşam saatlerinden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji'ye göre;Bölgemizde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İstanbul’da 8 ila 10 derece azalarak mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle; cumartesi günü İstanbul’da yağışların aralıklı olarak genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunmaktadır.

Hafta sonunda, İstanbul'da beklenen günün en düşük hava sıcaklıklarının 3 °C'ye, en yüksek hava sıcaklıklarının ise 7 °C'ye kadar düşmesi beklenmektedir."