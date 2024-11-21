İstanbul’a ne zaman kar yağacak? Hafta sonuna dikkat, sıcaklık 10-15 derece düşecek!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hafta sonu için kar uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının cumartesi batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini belirtildi. İstanbul Valiliği, cumartesi akşam saatlerinden sonra kentin yüksek kesimlerinde kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. İstanbul Valisi Davut Gül ise soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek görenlerin 112'ye ihbarda bulunması çağrısında bulundu.
Meteorolojinin tahminlerine göre, yurdun büyük bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak düşecek.