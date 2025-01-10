İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi!

"ESAS SOĞUK HAVA 19'UNDAN SONRA"

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından sıcaklıklarda düşüş yaşanacağına dikkat çeken Özdemir, "Cumartesi gününden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak çünkü rüzgarlar kuzeye dönecek. Hava hızlı bir şekilde soğuyacak ve bu sıcaklıkların arkasından yağış bekliyoruz. Çünkü çok yüksek sıcaklıklar var. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yüksek sıcaklıkların arkasından havanın soğuyarak, kara dönüştüğünü de biliyoruz. İstanbul'da bu hafta için kar beklemiyoruz." diye konuştu.