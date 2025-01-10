İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi!
İstanbul'da Ocak ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yüzleri güldürürken, uzmanlar kar yağışı uyarısı geldi. Cumartesi gününden itibaren 10-12 derecelik sıcaklık düşüşü olacağını söyleyen Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, Ocak ayının son haftalarında da İstanbul'da kar yağışı olabileceği tahmininde bulundu.
İstanbul'da yüksek basıncın da etkisiyle birkaç güğndür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Gündüz 17-18 derecelerde gece ise 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları yüzleri güldürse de uzmanlar 'Sıcak havalara aldanmayın' uyarısı yapıyor.