İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi!

İstanbul'da Ocak ayında mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yüzleri güldürürken, uzmanlar kar yağışı uyarısı geldi. Cumartesi gününden itibaren 10-12 derecelik sıcaklık düşüşü olacağını söyleyen Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, Ocak ayının son haftalarında da İstanbul'da kar yağışı olabileceği tahmininde bulundu.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! - 1

İstanbul'da yüksek basıncın da etkisiyle birkaç güğndür hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor. Gündüz 17-18 derecelerde gece ise 10 derecelere kadar düşen hava sıcaklıkları yüzleri güldürse de uzmanlar 'Sıcak havalara aldanmayın' uyarısı yapıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! - 2

"PASTIRMA SICAKLARINI YAŞIYORUZ"

Hava sıcaklığının mevsim normallerini çok üstünde olduğunu söyleyen Meteoroloji Mühendisi Dr. Güven Özdemir, "Hava sıcaklığı 20 dereceleri buldu neredeyse. Pastırma sıcakları diyebiliriz buna. Sürekli rüzgarları Afrika üzerinden aldığımız için sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkmaya başladı. İstanbul'da fosil yakıtların kullanımı var. Bundan dolayı metropol üzerinde oluşan ısı adaları var; bu da maalesef sıcaklığı artırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! - 3

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT!

Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da hava sıcaklıklarının düşeceğini söyleyen Özdemir, "Yağış yok ancak Cumartesi gününden itibaren tekrar soğuk hava almaya başlayacağız. 10-12 derecelik sıcaklık düşüşü olacak. Trakya'dan yağışlı hava başlayacak. Yağış Pazar ve Pazartesi günü de etkili olacak" dedi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! - 4

"ESAS SOĞUK HAVA 19'UNDAN SONRA"

Mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından sıcaklıklarda düşüş yaşanacağına dikkat çeken Özdemir, "Cumartesi gününden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak çünkü rüzgarlar kuzeye dönecek. Hava hızlı bir şekilde soğuyacak ve bu sıcaklıkların arkasından yağış bekliyoruz. Çünkü çok yüksek sıcaklıklar var. Geçtiğimiz yıllarda bu kadar yüksek sıcaklıkların arkasından havanın soğuyarak, kara dönüştüğünü de biliyoruz. İstanbul'da bu hafta için kar beklemiyoruz." diye konuştu.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! - 5

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

İstanbul'da Ocak ayının 19'undan sonra havaların hızlıca soğuyacağını söyleyen Özdemir, "Esas beklediğimiz soğuk hava ayın 19'undan sonra, yani Ocak ayının son haftalarında daha kuvvetli bir soğuk hava bekliyoruz. Hava beklediğimiz gibi olursa İstanbul'da kar yağışı görme ihtimalimiz olacaktır" dedi.

İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Meteoroloji uzmanı tarih verdi! - 6

"HAVA BİZİ ALDATMAMALI"

Özdemir, "Şu anda bahar havası var, hava sıcak, güneş kendini hissettiriyor. İnsanlar da açık havada oturmayı seviyorlar ama dikkatli olmak lazım. Hava bizi aldatmamalı, hastalık havası diyebiliriz. Kış ortasında bu hava olumsuz yönde etkileyebilir." uyarısında bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER