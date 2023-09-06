İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?)
İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı yerlerde metrekareye 150 kilogram yağış düştü. Sele kapılan iki kişi hayatını kaybederken İstanbul Valisi Davut Gül, 3 aylık yağışın 1-2 saatte yağdığını belirtti. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, son hava durumu raporuna ilişkin bilgi verdi. Şiddetli yağışların nedenini "Ege Denizi üzerinden sıcak lodosla gelen nemli hava, Karadeniz üzerinden kuvvetli rüzgar ile gelen serin hava ile çarpıştığı için. Lodos ve poyraz kavgası şiddetli yağışa neden oluyor." olarak açıklayan Çalışkan, bugün de Arnavutköy ve Başakşehir tarafında sağanak yağışların etkili olacağını dile getirdi.
İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de etkili oldu.