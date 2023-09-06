İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?)

"128 KİLOGRAM YAĞIŞ"

"Maalesef ki ülkemizin alt yapısı ve binaların plan şekli bu yağışlara çok uygun değil. Bu yağışları kaldıramıyor." diye konuşan Çalışkan, "Arnavutköy'de akşam saatlerinde başlayan yağış yaklaşık bir saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştü. Bu çok iyi bir yağış. Su baskınlarına ve sele neden oldu. Sorun kısa sürede çok şiddetli yağıyor olması." dedi.