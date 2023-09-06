İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?)

İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Bazı yerlerde metrekareye 150 kilogram yağış düştü. Sele kapılan iki kişi hayatını kaybederken İstanbul Valisi Davut Gül, 3 aylık yağışın 1-2 saatte yağdığını belirtti. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, son hava durumu raporuna ilişkin bilgi verdi. Şiddetli yağışların nedenini "Ege Denizi üzerinden sıcak lodosla gelen nemli hava, Karadeniz üzerinden kuvvetli rüzgar ile gelen serin hava ile çarpıştığı için. Lodos ve poyraz kavgası şiddetli yağışa neden oluyor." olarak açıklayan Çalışkan, bugün de Arnavutköy ve Başakşehir tarafında sağanak yağışların etkili olacağını dile getirdi.

İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de etkili oldu. 

İstanbul'u sağanak vurdu: 3 aylık yağış 2 saatte yağdı

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

Birçok ev ve işyerlerini su basarken Başakşehir ve Küçükçekmece'de iki kişi sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. 

Ev ve iş yerlerini su bastı, sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, son hava tahmini raporlarına ilişkin değerlendirmeler yaptı. 

Sıcaklıkların hala yüksek olduğunu ve bu durumda da aşırı yağmurlarla karşı karşıya kalacağımızı ifade eden Çalışkan, şiddetli yağışların sayısının arttığını dile getirdi. 

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İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

"128 KİLOGRAM YAĞIŞ"

"Maalesef ki ülkemizin alt yapısı ve binaların plan şekli bu yağışlara çok uygun değil. Bu yağışları kaldıramıyor." diye konuşan Çalışkan, "Arnavutköy'de akşam saatlerinde başlayan yağış yaklaşık bir saatte metrekareye 128 kilogram yağış düştü. Bu çok iyi bir yağış. Su baskınlarına ve sele neden oldu. Sorun kısa sürede çok şiddetli yağıyor olması." dedi.

İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

"NEMLİ HAVA HALA DEVAM EDİYOR"

Dün akşamki şiddetli sağanağın sele neden olmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çalışkan, "Nemli hava devam ediyor. Bu kadar şiddetli yağışın olmasının sebebi; Ege Denizi üzerinden sıcak lodosla gelen nemli hava, Karadeniz üzerinden kuvvetli rüzgar ile gelen serin hava ile çarpıştı. Lodos ve poyraz kavgası şiddetli yağışa neden oluyor." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

MARMARA BÖLGESİNDE YAĞIŞ UYARISI

Bugünkü hava durumuna ilişkin de açıklamalarda bulunan Çalışkan, "Bu sabah saatlerinde yine Avrupa Yakası'nda Arnavutköy ve Başakşehir tarafında sağanak geçişi olacak. Etkisi bu kadar büyük olmayabilir. Tedbirli olmakta fayda var. Marmaralılar bugün için de dikkatli olsunlar." dedi.

İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

Çalışkan, eylül ayındaki yüksek sıcaklıkların devam ettiği sürece yağışların etkisini arttıcağının altını çizdi ve "Biz herhangi bir kent için yağış uyarısı vermişsek mutlaka tedbirli olsunlar. Hava soğuduktan sonraki yağışlar daha ortalama haline inecektir. Şu anki yağışlarımız hep tehlikeli yağışlar." açıklamasında bulundu.

İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

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İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

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İstanbul'a sel getiren sağanak devam edecek mi? (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

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