İstanbul’a tatile gelen aile Şişli’de kabusu yaşadı: “Her şeyimiz çantadaydı, parasız kaldık”

Çocuklarıyla birlikte bir parka doğru yöneltikleri sırada telefon ve çantanın olmadığını fark ettiklerini anlatan Akkaya, “Biz de polisi aradık, polis ekibi geldi, gelen ekipler baktılar. Daha sonra biz karşı taraftaki güvenlik kameraları için esnafa sorduk, daha sonra kameraları inceledik. Hırsızlık olduğunu güvenlik kameralarından fark ettik. Çantamda ehliyetim, kimliğim, özel eşyalarım, kızımın telefonu ve tüm kredi kartlarım gitti. Şu an parasızız burada, hemen hemen 100 bin lira değerindeydiler.” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.