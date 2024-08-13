İstanbul’a tatile gelen aile Şişli’de kabusu yaşadı: “Her şeyimiz çantadaydı, parasız kaldık”

İstanbul’a tatile gelen Akkaya ailesi, Şişli’de kaldıkları otelden ayrılıp eşyaları araçlarına yerleştirdikleri sırada bir hırsızın hedefi oldu. Bir anlık dalgınlıktan faydalanan hırsız, otomobildeki çanta ve telefonu çaldı. Cep telefonları, kredi kartları, ehliyet ve kimlikleri çalınan aile, polise giderek şikayetçi oldu.

İstanbul’a tatile gelen aile Şişli’de kabusu yaşadı: “Her şeyimiz çantadaydı, parasız kaldık” - 1

İstanbul’a tatil için gelen Akkaya ailesi, Şişli’de bir hırsızın hedefi oldu.

Olay, geçen pazar günü saat 12.45 sıralarında Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’a tatile gelen aile Şişli’de kabusu yaşadı: “Her şeyimiz çantadaydı, parasız kaldık” - 2

Edinilen bilgiye göre, Antalya’dan İstanbul’a tatile gelen Nazire Akkaya ve ailesi, kaldıkları otelden çıktı.

Eşyalarını 07 ASC 81 plakalı otomobilin bagajına yerleştiren aile, bir anlık dalgınlıklarından yararlanan hırsızın hedefi oldu.

İstanbul’a tatile gelen aile Şişli’de kabusu yaşadı: “Her şeyimiz çantadaydı, parasız kaldık” - 3

Akkaya ailesi eşyalarını bagaja yerleştirirken otomobile yaklaşan şüpheli, ön kapıdan otomobil içerisindeki çanta ve cep telefonunu çalarak kaçtı.

Yaklaşık 10 dakika sonra telefon ve çantanın otomobilde olmadığını fark eden Nazire Akkaya, polisi aradı.

İstanbul’a tatile gelen aile Şişli’de kabusu yaşadı: “Her şeyimiz çantadaydı, parasız kaldık” - 4

ALIŞVERİŞ BİLDİRİMLERİ GELMEYE BAŞLADI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Akkaya’nın cep telefonuna bir süre sonra online alışveriş onay bildirimleri gelmeye başladı.

İstanbul’a tatile gelen aile Şişli’de kabusu yaşadı: “Her şeyimiz çantadaydı, parasız kaldık” - 5

“HER ŞEY ÇANTAMDAYDI, PARASIZ KALDIK”

Misafir olarak Antalya’dan gelip otele yerleştiklerini ifade eden Nazire Akkaya, “Biz Antalya'dan geldik misafir olarak. Otele yerleştik. Beş gündür buradayız, altıncı gün gitmeye karar verdik. Otelden eşyalarımızı getirdik, bagajımıza yerleştirirken, kızımın telefonu ve benim çantam aracın içerisinde ön taraftaydı. Biz eşyalarımızı bagaja yerleştirirken, o sırada hırsız gelip aracın ön kapısını açarak çocuğumun telefonunu ve içerisinde özel eşyalarımız olan çantamızı alıyor.” diye konuştu.

İstanbul’a tatile gelen aile Şişli’de kabusu yaşadı: “Her şeyimiz çantadaydı, parasız kaldık” - 6

Çocuklarıyla birlikte bir parka doğru yöneltikleri sırada telefon ve çantanın olmadığını fark ettiklerini anlatan Akkaya, “Biz de polisi aradık, polis ekibi geldi, gelen ekipler baktılar. Daha sonra biz karşı taraftaki güvenlik kameraları için esnafa sorduk, daha sonra kameraları inceledik. Hırsızlık olduğunu güvenlik kameralarından fark ettik. Çantamda ehliyetim, kimliğim, özel eşyalarım, kızımın telefonu ve tüm kredi kartlarım gitti. Şu an parasızız burada, hemen hemen 100 bin lira değerindeydiler.” şeklinde konuştu.

Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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