İstanbul’a tatile gelen aile Şişli’de kabusu yaşadı: “Her şeyimiz çantadaydı, parasız kaldık”
İstanbul’a tatile gelen Akkaya ailesi, Şişli’de kaldıkları otelden ayrılıp eşyaları araçlarına yerleştirdikleri sırada bir hırsızın hedefi oldu. Bir anlık dalgınlıktan faydalanan hırsız, otomobildeki çanta ve telefonu çaldı. Cep telefonları, kredi kartları, ehliyet ve kimlikleri çalınan aile, polise giderek şikayetçi oldu.
İstanbul’a tatil için gelen Akkaya ailesi, Şişli’de bir hırsızın hedefi oldu.Olay, geçen pazar günü saat 12.45 sıralarında Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.