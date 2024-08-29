İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Yeni sistem 2 bin 500 araçla başlayacak
İstanbul'da bugün yapılacak UKOME toplantısıyla taksi sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atılacak. Toplantıda yeni taksi sistemine geçilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni" onaylayacaklarını ifade etti.
İstanbul'da bugün yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplantısında taksi sorunu gündeme gelecek. Taksi sayısının arttırılması ve yeni taksi sistemi için hazırlanan teklif toplantıya sunulacak.