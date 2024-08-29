İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Yeni sistem 2 bin 500 araçla başlayacak

İstanbul'da bugün yapılacak UKOME toplantısıyla taksi sorununun çözülmesi adına önemli bir adım atılacak. Toplantıda yeni taksi sistemine geçilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Uygulama Tabanlı Taksi Taşımacılığı Sistemi’ni" onaylayacaklarını ifade etti.

İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Yeni sistem 2 bin 500 araçla başlayacak - 1

İstanbul'da bugün yapılacak Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), toplantısında taksi sorunu gündeme gelecek. Taksi sayısının arttırılması ve yeni taksi sistemi için hazırlanan teklif toplantıya sunulacak.

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İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Yeni sistem 2 bin 500 araçla başlayacak - 2

Bu sistemle ilgili Ulaştırma ve Altyapı bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamasında Uygulama tabanlı taksi taşımacılığı sistemini onaylayacaklarını belirtti.

Uraloğlu, 2500 araçla başlanacak yeni sistem için, "Taksi sorununun çözümü adına attığımız bu adımın İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Yeni sistem 2 bin 500 araçla başlayacak - 3

Yeni taksi sistemindeki araçlarda tepe lambası bulunmayacak. Yolcuı alımı uygulama veya entegre taksi durakları üzerinden yapılacak. Diğer taksilerden farklı tasarıma ve damalı olacak yeni sistem taksilerin içerisinde ayrıca güvenlik bölmesi bulunacak.

İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Yeni sistem 2 bin 500 araçla başlayacak - 4

Yeni sistemle birlikte yolcu açısından kaliteli hizmet sağlanması hedeflenirken taksici içinse kamuoyundaki kötü algının iyileştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca bu durumun kurumsal taksi taşımacılığı sistemine de geçiş imkanı sunması bekleniyor

İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Yeni sistem 2 bin 500 araçla başlayacak - 5

Taksi sorunuyla ilgili İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu da yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, "Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını artırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı." dedi.

İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Yeni sistem 2 bin 500 araçla başlayacak - 6

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri taksi sayısını artırmayı daha önce tam 15 kez UKOME toplantılarında oylamaya sunmuş, ancak hepsi reddedilmişti.

İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Yeni sistem 2 bin 500 araçla başlayacak - 7
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