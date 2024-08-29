İstanbul'a yeni taksiler geliyor: Yeni sistem 2 bin 500 araçla başlayacak

Taksi sorunuyla ilgili İstanbul Büyükşehir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu da yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, "Tüm paydaşlarla birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda hem taksi sayısını artırmaya hem de yeni taksi sistemini hayata geçirmeye az kaldı." dedi.