İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’de yapılan kaçak villa ile ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği ifade edildi.

İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu - 1

Bir dönem Adnan Oktar’a ait olan İstanbul Boğazı sırtlarındaki villanın bulunduğu alan, kaçak yapı soruşturmasıyla gündeme geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu - 2

2018 yılında yapılan operasyonda Adnan Oktar’ın Vaniköy’deki villasına da baskın yapılmış, Oktar polisten kaçmaya çalışmış ve yakalanmıştı.

İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu - 3

Arazinin daha sonra bir Rus iş insanı tarafından satın alındığı ve yıkılan villanın yerine yenisinin inşa edildiği öğrenildi.

İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu - 4

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkisindeki alanda inceleme yaptı, imar kanununa aykırı bölümler tespit etti.

İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu - 5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bölgedeki 2 yapının izinli olduğunu, imara aykırı eklemelerin ise 16 Ağustos’ta mühürlendiğini açıkladı.

İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu - 6

Gündeme oturan villa hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu - 7

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı villa hakkında iki ayrı suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Açıklama, bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı.
İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu - 8

“Ekiplerimizin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesinde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, yapı inşaat izin belgesinin bakanlığımıza ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaat, bakanlığımız tarafından durdurulmuştu.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu yapının; imar kirliliğine neden olduğu, Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları’nın zarar görmesine sebebiyet verme suçlarından bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir.”
İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu - 9
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