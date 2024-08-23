İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Boğazı’nın en değerli noktalarından Vaniköy’de yapılan kaçak villa ile ilgili iki ayrı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, sürecin titizlikle takip edileceği ifade edildi.
Bir dönem Adnan Oktar’a ait olan İstanbul Boğazı sırtlarındaki villanın bulunduğu alan, kaçak yapı soruşturmasıyla gündeme geldi.