İstanbul Boğazı sırtlarındaki kaçak villa hakkında yeni gelişme: Bakanlıktan Vaniköy’deki villa için iki ayrı suç duyurusu

“Ekiplerimizin, İstanbul ili Üsküdar ilçesi Vaniköy mahallesinde, Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde yer alan bir yapıda yaptığı inceleme neticesinde, yapı inşaat izin belgesinin bakanlığımıza ibraz edilmemesi ve inşa faaliyetinin ruhsatsız olarak sürdürüldüğünün tespitiyle inşaat, bakanlığımız tarafından durdurulmuştu.” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Söz konusu yapının; imar kirliliğine neden olduğu, Tescil Edilen SİT Alanları, Korunması Gerekli Kültür-Tabiat Varlıkları ile Korunma Alanları’nın zarar görmesine sebebiyet verme suçlarından bakanlığımızca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 2 ayrı suç duyurusunda bulunulmuştur. Süreç titizlikle takip edilmektedir.”