İstanbul Boğazı'nın ortasında moloz yığını

DHA 27.09.2021 - 17:48
Bir zamanlar eğlenceli partilerin verildiği Galatasaray Adası, suyunun rengi yeşile dönen havuzu, üzerindeki yarı yıkık binalarla İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor.
Adayla ilgili başlatılan yasal süreç içinde Galatasaray Spor Kulübü, Mart 2021 yılında yaptığı açıklamada Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine açtıkları tahliye davasını kazandıklarını açıklamıştı.
Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Kulübümüz tarafından Galatasaray Adası işletmecisi aleyhine yönetimimizce 17.11.2020 tarihinde açılan tahliye davasının 18.03.2021 tarihinde görülen duruşmasında işletmecinin Galatasaray Adası'ndan tahliyesine karar verilmiştir. Camiamıza hayırlı olsun" denilmişti.
Ancak adanın işletmecisi olan iş insanı Mehmet Koçarslan, davayı İstinaf Mahkemesine taşıdı. Koçarslan, adanın tahliyesi konusundaki yargı sürecinin devam ettiğini belirtti.
Konuyla ilgili olarak Galatasaray Spor Kulübü ise yargı sürecinin devam ettiği için açıklama yapmadı.
Yaşanan süreçlerin ardından Galatasaray Adası üzerindeki yıkık binaları ile İstanbul Boğazı'nda görüntü kirliliği yapmaya devam ediyor.
Galatasaray Adası üzerinde bulunan yarı olimpik havuzun suyu yeşile dönmüş durumda.
Kuruçeşme semtinde, kıyıdan 165 metre açıkta birkaç büyük kayadan oluşan ada, Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında Saray Baş Mimarı Serkis Kalfa'ya hediye edilmişti.
Ada Serkis Bey'in varisleri tarafından 'Şirket-i Hayriye Vapur İşletmesi'ne kiraya verilmiş ve uzun yıllar kömür deposu olarak kullanılmıştı.
Hazine, 2003 yılında adanın kamulaştırılması için dava açmış, Maliye hazinesine devredilen ada daha sonra Galatasaray Spor Kulübü'ne tahsis edilmiş, sosyal tesis ve yüzme havuzu olarak kullanılmıştı.