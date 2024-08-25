İstanbul’da 10 bin kişi yapıyor, sadece 600’ünün kaydı var: “Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir”
İstanbul’da 10 bin civarında anahtarcı bulunuyor. Bunlardan yalnızca 600’ünün İstanbul Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na kaydı var. Oda Başkanı Sinan Bakkal, çilingir hizmeti veren kişilerin, kimliği olması ve anahtar değiştirdiğine ilişkin tutanak tutması gerektiği konusunda vatandaşları uyardı. Bakkal, “Kazandıklarınız bir anahtarın arkasında olduğuna göre, bir anda her şeyiniz gidebilir. Hatta siz evdeyken, uyurken de bu olabilir.” dedi.
İş yeri veya meslek odası kaydı bulunmayan, web sayfası ya da sosyal medya platformlarına verdiği sponsorluk reklamlarıyla ön plana çıkan hizmet sektörü çalışanları, güvenlik kaygılarını da beraberinde getiriyor.
Anahtarcı esnafı da özellikle internet üzerinden vatandaşlara kolaylıkla ulaşan çilingirlerden rahatsızlık duyuyor.
Anahtarcılar ve Çilingirler Esnaf ve Sanatkarlar Odası, iş yeri olmayan seyyar çilingirlerin oluşturabileceği sorunlara karşı uyarıyor.