İstanbul’da 10 bin kişi yapıyor, sadece 600’ünün kaydı var: “Bir gece uyurken her şeyiniz gidebilir”

“SİZ UYURKEN BİR ANDA HER ŞEYİNİZ GİDEBİLİR”

Kayıt dışı çalışan çilingirlerin vergi ödemediğini, güvenlik güçlerinin de işlerini zorlaştırdığını vurgulayan Bakkal, “Çilingir hizmeti veren kişinin kimliği olmalı hem de tutanak tutmalı. Vatandaşın tapu bilgilerini kontrol etmeli, gerekirse komşusuna sormalı. Bu şekilde hizmet verilen kişinin o adreste oturup oturmadığı tespit edilmeli. Kazandıklarınız bir anahtarın arkasında olduğuna göre, bir anda her şeyiniz gidebilir. Hatta siz evdeyken, uyurken de bu olabilir. Evde olsanız bile kapınızı muhakkak kilitleyin. Bir pet şişe kesilerek, kapının arasına sokulacak parça, siz uyurken bile kapınızın açılmasına neden olur. Çelik kapıların doğal özelliğinde var bu.” dedi.

Bakkal, korsan çilingir olarak nitelediği kişilerin sadece kapı açma ve anahtar kopyalama gibi kolay işleri yapabildiğini, çilingir dükkanında ise her türlü mesleki hizmetin verildiğini kaydetti.

Ustalık belgesi olmayanların mesleği icra etmesinin önüne geçilmesi gerektiğini belirten Bakkal, artık yetki belgesi olmadan emlakçılık yapılamayacağına ilişkin düzenlemeyi örnek gösterdi.

Sinan Bakkal, başkanlığını yaptığı meslek odasının İstanbul, Ankara ve Samsun’da bulunduğunu, 5 binin altında meslek mensubu olan 78 ilde ise anahtarcılar ve çilingirlerin esnaf ve sanatkarlar odasına kayıtlı olduğunu belirtti.

Esnaf odasına kayıtlı olmayan çilingire daha sonra ulaşamama ihtimaline işaret eden Bakkal, vatandaşların oda sekretaryasını arayarak, kendilerine en yakın kayıtlı çilingirlerin adres ve iletişim bilgilerini talep edilebildiğini bildirdi.