İstanbul'da 10 derece birden düşecek. Bu gece bazı ilçelerde kar görülebilir
08.01.2026 04:16
Son Güncelleme: 08.01.2026 04:20
NTV - Haber Merkezi
Yeni yılın ilk günlerinde bazı bölgelerde kar yağışı görülse de lodosun da etkisiyle bahar aylarını aratmayacak bir hava vardı. Ancak bugünden itibaren bu durum değişecek. Ani sıcaklık düşüşüyle İstanbul'da da kar yağışı ihtimali var. 63 il için yapılan uyarılarla meteorolojinin haritası neredeyse tamamen sarıya döndü.
GECE YARISI İSTANBUL'DA KAR GÖRÜLEBİLİR
Özellikle yurdun batı bölgelerine sıcaklık bir düşüyor bir çıkıyor, Önümüzdeki günlerde de tablo böyle olacak.
Bugünden itibaren İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde şiddetli rüzgar ve yağış uyarısı var. Gece yarısı bazı ilçelerde kar yağışı da görülebilir.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcaklıkların önümüzdeki günlerde çok inişli çıkışlı seyredeceğini belirtirken, “İstanbul'dan örnek verelim bugün sıcaklık 14 derece, yarın 5 dereceye düşecek. Cumartesi tekrar yükseliyor, pazar ise 7 dereceye düşecek. Gün gün çok büyük değişiklikler var.” dedi.
Çalışkan, bu gece İstanbul'un bazı noktalarında sulu kar görme ihtimali olduğunu ve cuma günü yurdun büyük bölümünde kar yağışı olacağını belirtti.
PAZAR GÜNÜNE DİKKAT!
Pazar gününden itibaren ise ülkenin büyük bölümü soğuk havanın etkisi altına girecek.
Pazar akşamı pazartesi ve salı günü ülkenin büyük bölümünde kar yığışı olacak İstanbul'da da pazar günü sulu kar pazartesi günü kar yağışı ihtimali var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 63 il için kuvvetli yağış, kar ve fırtına uayrısı yaptı.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün İstanbul ve Bursa'da lodos yeniden şiddetlenecek ve sağanak yağmur var. Gece saatlerinde bazı ilçelerde kısa süreli kar yağabilir.
Ankara'da da bugün sağanak, yarın kar var. İzmir'de ve Antalya'da şiddetli yağışa karşı tedbirli olunmalı.
İstanbul 15, Ankara 12, İzmir 17, Bursa 15, Antalya 19 derece.
İSTANBUL VE ÇEVRE İLLER İÇİN FIRTINA UYARISI
Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.
Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, kar örtüsü olan bölgelerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması isteniyor.