İstanbul'da 10 derece birden düşecek. Bu gece bazı ilçelerde kar görülebilir

Yeni yılın ilk günlerinde bazı bölgelerde kar yağışı görülse de lodosun da etkisiyle bahar aylarını aratmayacak bir hava vardı. Ancak bugünden itibaren bu durum değişecek. Ani sıcaklık düşüşüyle İstanbul'da da kar yağışı ihtimali var. 63 il için yapılan uyarılarla meteorolojinin haritası neredeyse tamamen sarıya döndü.