İstanbul'da 100 milyon liralık lüks oto vurgunu: 16 şüpheli tutuklandı
İstanbul dahil 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yabancı uyruklu vatandaşların otomobillerini çalıp yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapan 26 kişilik örgüt yakalandı. Şüphelilerden 16'sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu iş insanlarının yurt dışına çıkarken otoparka bıraktığı otomobilleri çalındı. Döndüklerinde araçlarını yerinde göremeyen iş insanları polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan çalışmada otomobillerin İstanbul'da bir çete tarafından çalındığı tespit edildi.