İstanbul'da 100 milyon liralık lüks oto vurgunu: 16 şüpheli tutuklandı

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 100 MİLYON LİRA OLAN 23 LÜKS OTOMOBİL

Büyükçekmece, Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'ndan alınan talimatla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri İstanbul'un da içinde olduğu 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.



İstanbul, Tekirdağ, Antalya, Gaziantep, Mersin ve Şanlıurfa'da daha önceden tespit edilen adreslere yapılan baskınlarda 26 kişi yakalandı. Şahısların piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 23 lüks otomobili çaldıkları öğrenildi.