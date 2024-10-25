İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon: Almanya’dan getirip Irak ve İran’a kaçıracaklardı
Almanya’dan kiraladıkları milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilleri, İstanbul üzerinden İran ve Irak’a götürerek satmaya hazırlanan 5’i Fas uyruklu 7 kişilik şebeke üyeleri yakalandı. Interpol tarafından aranan 6 lüks otomobil sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler tutuklandı.
Interpol tarafından 6 lüks otomobilin Almanya’dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul’a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine polis çalışma başlattı.Çalışmalar sonucu otomobillerin ikisi Küçükçekmece’de bir otoparkta, diğer 4’ü farklı otoparklarda bulundu.