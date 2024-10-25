İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon: Almanya’dan getirip Irak ve İran’a kaçıracaklardı

Almanya’dan kiraladıkları milyonlarca lira değerindeki lüks otomobilleri, İstanbul üzerinden İran ve Irak’a götürerek satmaya hazırlanan 5’i Fas uyruklu 7 kişilik şebeke üyeleri yakalandı. Interpol tarafından aranan 6 lüks otomobil sahiplerine teslim edilirken, şüpheliler tutuklandı.

İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon: Almanya’dan getirip Irak ve İran’a kaçıracaklardı - 1

Interpol tarafından 6 lüks otomobilin Almanya’dan kiralama yöntemiyle çalınarak İstanbul’a getirildiğinin tespit edilmesi üzerine polis çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucu otomobillerin ikisi Küçükçekmece’de bir otoparkta, diğer 4’ü farklı otoparklarda bulundu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon: Almanya’dan getirip Irak ve İran’a kaçıracaklardı - 2

Bulunan otomobillerin izini süren dedektifler, araçları bırakan kişilerin kaldığı otele baskın yaptı.

Baskın sonucu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon: Almanya’dan getirip Irak ve İran’a kaçıracaklardı - 3

Oto Hırsızlık Büro Amirliği’ne getirilen şüphelilerden biri yapılan sorgusunda suçunu itiraf etti.

Şüpheli ifadesinde otomobilleri Almanya’dan getirmeleri için hırsızlık şebekesinin kendilerini bin euro karşılığında tuttuğunu söyledi.

İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon: Almanya’dan getirip Irak ve İran’a kaçıracaklardı - 4

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin otomobilleri Almanya’dan kiraladıktan sonra İstanbul’a geldiklerini ardından araçları sahte belgeler hazırlayarak İran ve Irak’ta satmaya çalışacakları tespit edildi.

Ele geçirilen araçlardan birinde sahte belgeler ve daktilo ele geçirildiği öğrenildi.

İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon: Almanya’dan getirip Irak ve İran’a kaçıracaklardı - 5

ARAÇLARIN DEĞERİ TOPLAM 100 MİLYON LİRA

Poliste işlemleri tamamlanan Fas uyruklu Mohamed S., Ayman E.B., Bilal K.Z., Ayoub K.L., İsmail E.B. ile Türk Gülizar T. ve Devran B.Ç. çıkarıldıkları adliyede mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da 100 milyon liralık operasyon: Almanya’dan getirip Irak ve İran’a kaçıracaklardı - 6

Polis tarafından bulunan ve piyasa değeri yaklaşık 100 milyon lira olan 6 lüks araçta sahiplerine teslim edildi.

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