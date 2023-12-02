İstanbul'da 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü: 3 araç hasar gördü
İstanbul Beşiktaş'ta 11 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında Büyükdere Caddesi'ne moloz düştü. Seyir halindeki 3 araç hasar gördü. Bir taş parçası otomobillerden birinin camını kırarak içeri girdi, yolcu koltuğundaki kadın hafif yaralandı. Olay nedeniyle Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.
Olay, Levent Büyükdere Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı binada iş makinesiyle yıkım yapılırken, ön taraftaki duvardan kopan moloz parçaları kaldırıma ve caddeye düştü.