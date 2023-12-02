İstanbul'da 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü: 3 araç hasar gördü

İstanbul Beşiktaş'ta 11 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında Büyükdere Caddesi'ne moloz düştü. Seyir halindeki 3 araç hasar gördü. Bir taş parçası otomobillerden birinin camını kırarak içeri girdi, yolcu koltuğundaki kadın hafif yaralandı. Olay nedeniyle Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü: 3 araç hasar gördü - 1

Olay, Levent Büyükdere Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı binada iş makinesiyle yıkım yapılırken, ön taraftaki duvardan kopan moloz parçaları kaldırıma ve caddeye düştü.

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İstanbul'da 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü: 3 araç hasar gördü - 2

O sırada Sarıyer yönüne ilerleyen 3 araç, taş parçalarının isabet etmesiyle zarar gördü. Taş parçalarından biri içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobilin camından içeri girdi.

İstanbul'da 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü: 3 araç hasar gördü - 3

Yolcu koltuğunda oturan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

İstanbul'da 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü: 3 araç hasar gördü - 4

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul'da 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü: 3 araç hasar gördü - 5

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, başka araçların zarar görmemesi için trafik şeritten sağlandı.

İstanbul'da 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü: 3 araç hasar gördü - 6

Olay nedeniyle, Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

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