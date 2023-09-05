İstanbul'da 12 milyonluk "Forex" vurgunu: 15 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Forex sistemi üzerinden kendini yatırım uzmanı olarak tanıtan kişilerin, çevrelerindeki insanları yüksek kazanç vaadiyle Forex sistemine yatırım yapmaya ikna eden, daha sonra yatırım yapan kişilerin panelleriyle oynayarak yüksek kar gösteren, bir süre sonra bu karı düşürerek insanları zarar ettiklerine inandıran ve sistemdeki paraları alarak çok sayıda kişiyi mağdur eden kişiler hakkında soruşturma başlattı.