İstanbul'da 128 yıllık tarihi bina salgın hastanesi olarak kullanıma açılacak

Tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacağı öğrenildi. İstanbul, Arnavutköy'de bulunan 128 yıllık tarihi binanın 45 gün içerisinde salgın hastanesi olarak kullanıma açılması bekleniyor. Hadımköy'de Sultan 2. Abdulhamit Han'ın yaptırdığı tarihi hastane, pandemi hastanesi olarak kullanılacak. Arnavutköy Belediyesince planlama süreci tamamlanarak İl Sağlık Müdürlüğüne tahsisi sağlanan 128 yıllık tarihi bina, restorasyon çalışmalarının ardından corona virüs hastalarına hizmet verecek. Hastanedeki çalışmaların 45 günde tamamlanması bekleniyor. Hastane ve çevresinde çalışmalar yapılıyor. Hastanedeki son durum havadan da fotoğraflandı.