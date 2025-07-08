İstanbul'da 15 saatlik su kesintisi: Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçesinde yer alan bazı mahallelerde 15 saati bulan kesintiler yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 8 Temmuz İSKİ su kesintisi listesi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bugün akşam saatlerinden çarşamba öğlen saatlerine kadar İstanbul'un Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş ilçelerinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.