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İstanbul'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması"

Anadolu Ajansı

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi apronunda gerçekleştirilen buluşma, Türkiye'de ve yurt dışındaki bazı şehirlerin meydanlarına kurulan dev ekranlar aracılığıyla canlı olarak izlendi

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    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması" organize edildi.
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    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminin 3. yılında Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi apronunda gerçekleştirilen buluşma, Türkiye'de ve yurt dışındaki bazı şehirlerin meydanlarına kurulan dev ekranlar aracılığıyla canlı olarak izlenebildi.
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    Katılımcılar ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldururken, zaman zaman "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara hitap ettiği platformda, Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulan 16 devleti temsil eden askerler hazır bulundu.
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    Erdoğan'ın konuşması, platformun iki yanına yerleştirilen dev ekranlardan da izlendi.
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda 16 devleti temsil eden askerlerle tek tek selamlaştı.
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    Buluşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptırdığı dua ile son buldu.
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    Buluşmaya, şehit yakınları ve gaziler, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim ile vatandaşlar katıldı.
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    ERDOĞAN'I ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİ KARŞILADI

    ERDOĞAN'I ATATÜRK HAVALİMANI'NDA ÇOK SAYIDA KİŞİ KARŞILADI
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, çok sayıda iş insanı, sanatçı ve 15 Temmuz gazisi karşıladı.
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    Erdoğan kendisini karşılayanlar ile tek tek tokalaşarak tören alanına geçti.
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