İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü
İstanbul’un fethi sırasında şehit olan 18 askerin defnedildiği On Sekiz Sekbanlar Şehitliği’ne bir defineci dadandı... Gündüz vakti şehitlikte kazı yapan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin define bulmak için kazı yaparak mezarları tahrip ettiği görüldü.
İstanbul’un fethi sırasında şehit olan askerlerin defnedildiği On Sekiz Sekbanlar Şehitliği’nde define bulmak amacıyla gündüz vakti yapılan kazı güvenlik kamerasınca kaydedildi.