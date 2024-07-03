İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü

İstanbul’un fethi sırasında şehit olan 18 askerin defnedildiği On Sekiz Sekbanlar Şehitliği’ne bir defineci dadandı... Gündüz vakti şehitlikte kazı yapan şüpheli, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelinin define bulmak için kazı yaparak mezarları tahrip ettiği görüldü.

İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü - 1

İstanbul’un fethi sırasında şehit olan askerlerin defnedildiği On Sekiz Sekbanlar Şehitliği’nde define bulmak amacıyla gündüz vakti yapılan kazı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü - 2

Osmanlı ve Bizans döneminden kalan önemli tarihi eserlere ev sahipliği yapan Fatih’te bulunan On Sekiz Sekbanlar Şehitliği, 1453 yılında İstanbul’un fethine katılarak şehit düşen isimsiz askerlerin defnedildiği yerler arasında.

Osmanlı ordusunda Yeniçeri Ocağı’na bağlı Sekban Bölüğü’nden olan ve isimleri bilinmeyen bu askerler için yapılan On Sekiz Sekbanlar Şehitliği’nde anonim bir kitabe de bulunuyor.

İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü - 3

Tarihi belirsiz kitabede “Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleriyle ma’an teşrif buyurup bu mahalde şehiden vefat eden on sekiz sekban aleyhi rahmetuvelgufran hazretlerinin ruhu pür-fütuhlarına el fatiha” ifadesi yer alıyor.

İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü - 4

Şehitlikte, kimliği bilinen tek mezar Sekbanlar Kethüdası Hızır Oğlu Hamza’ya ait. Cumhuriyet döneminde yenilenen şehitlik, en son 2018'de İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) restore edildi.

Şehitliğin yakınında Kadı Hüsamettin Çamaşırcı Hacı Mustafa Efendi 18 Sekbanlar Cami, İBB ve Şehzadebaşı Camisi gibi önemli mekanlar da yer alıyor.

İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü - 5

ŞEHİTLİĞİ KAZIP TAHRİP ETTİ

On Sekiz Sekbanlar Şehitliği’ne dadanan kimliği belirsiz kişi, define bulmak için şehitliği kazdı. Gündüz vakti yapılan kazı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü - 6

“BURASI 18 ÖNEMLİ ASKERİN YER ALDIĞI ŞEHİTLİK” 

Define için kazı yapılan alanda incelemelerde bulunan Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, yaptığı açıklamada, şehitliğe define bulmak amacıyla zarar verilmesinin çok üzücü olduğunu söyledi.

Yaşar, “Böyle bir yeri tahrip etmek için bir kişinin ciddi anlamda akli dengesinin ve akli melekelerinin yerinde olmaması ya da çok büyük bir çürümüşlüğe uğramış olması gerekiyor. Çünkü bulunduğumuz yer Suriçi'nin en önemli noktalarından biri.” dedi.

İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü - 7

Şehitlikle ilgili bilgi veren Yaşar, “Hemen Mimar Sinan’ın Şehzade Camisi'nin karşısında, On Sekiz Sekbanlar Şehitliği'ndeyiz. Burası, İstanbul’u ilk fetheden askeri grubun içinde şehit olan 18 önemli askerin yer aldığı şehitlik. Burası manevi anlamda çok önemli. Çünkü suru delip gelen bu sekbanlar, sokak içindeki ilk çatışmayı yapıp yine burada da ilk şehit olanlardır. 17 kişinin ismi bile bilinmiyor.” diye konuştu.

Şehitliğin korunması gerektiğinin altını çizen Yaşar, büyük bir özveriyle burada canını veren insanlar için yapılan mezarlığın bu şekilde sahipsiz bırakılmasının çok anlamsız olduğunu vurguladı.

İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü - 8

Yaşar, “Gerçekten kamu kurumlarımıza da hiç yakışmıyor. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hemen dibindeyiz. Şikayet edilmesine rağmen güpegündüz defalarca buna nasıl izin veriliyor, kabul edilecek bir şey değil.” dedi.

İstanbul’da 18 önemli askerin yer aldığı şehitlikte gündüz vakti tepki çeken görüntü - 9

Define arayışının çılgınlık haline geldiğini aktaran Yaşar, şöyle konuştu:

“Görüntülerden gördük, maalesef gündüz vakti ve bunu defalarca yapabiliyor. Toplumumuzda böyle bir definecilik çılgınlığı var. Gördükleri her tarihi alandan altın fışkıracak zannediyorlar. Ya burası bir garip şehitlik. Müslüman ülkelerde, milletlerde mezara kıymetli bir eşya, maden gömülmez. Burası tarihi ve koruma altında olan bir alan. Ne gerekiyorsa ivedilikle yapılmalı. Hem yanı başındaki İBB hem de Kültür Bakanlığı tarafından, hangi birime bağlıysa tüm birimler caydırıcı olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmalı.”
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