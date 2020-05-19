İstanbul'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı. Kutlamalar kapsamında
Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafları yansıtıldı.
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Anadolu Ajansı - DHA 19.05.2020 - 22:51| Son Güncelleme : 20.05.2020 - 03:47
Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101'inci yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı İstanbul'da coşkuyla kutlanıyor.
Gün içinde yapılan çeşitli etkinliklerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi,19 Mayıs'ı, 21.05'de İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen havai fişek ve ışık gösterisiyle kutladı.
Kutlamalar kapsamında Galata Kulesi'ne Türk bayrağı ve Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafları yansıtıldı.
Türk bayrağı ve Atatürk'ün bazı fotoğrafları belli aralıklarla Galata Kulesi'nin yüzeyinde gösterildi.
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