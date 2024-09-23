İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi: İstanbul'un 3 ilçesinde (Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz) sular ne zaman gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Programa göre, üç ilçedeki su kesintisi 19 saat sürecek. Peki, İstanbul'un 3 ilçesinde (Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz) sular ne zaman gelecek?

İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi: İstanbul'un 3 ilçesinde (Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz) sular ne zaman gelecek? - 1

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintisi duyurusu paylaştı. Duyuruya göre, Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da saatler süren su kesintileri yaşanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi: İstanbul'un 3 ilçesinde (Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz) sular ne zaman gelecek? - 2

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin açıklamasına göre, Ümraniye Belediyesi tarafından inşa edilen Mithatpaşa Caddesi otopark inşaat sahasında kalan isale hattının deplase edilen hatta bağlantısı yapılacak.


İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi: İstanbul'un 3 ilçesinde (Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz) sular ne zaman gelecek? - 3

19 saat süreyle planlanan su kesintisi, 23 Eylül Pazartesi saat 10.00 ile 24 Eylül Salı 04.00 arasında sürecek.

İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi: İstanbul'un 3 ilçesinde (Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz) sular ne zaman gelecek? - 4

SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

18 saat süreyle 3 ilçede su verilemeyecek mahalleler şöyle:

"Üsküdar'da Mehmet Akif Ersoy, Kuleli, Yavuztürk, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Küçüksu, Çengelköy ve Kirazlıtepe mahalleleri. Ümraniye'de Atatürk, Tantavi, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Site, Saray, Namık Kemal, Esenevler, Finanskent, Kazım Karabekir, Dumlupınar, Elmalıkent, Topağacı, İnkılap ve Hekimbaşı mahalleleri. Beykoz'da Yeni Mahalle'nin üst kotları."

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