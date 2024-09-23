İstanbul'da 19 saatlik su kesintisi: İstanbul'un 3 ilçesinde (Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz) sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'un bazı mahallelerinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Programa göre, üç ilçedeki su kesintisi 19 saat sürecek. Peki, İstanbul'un 3 ilçesinde (Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz) sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), su kesintisi duyurusu paylaştı. Duyuruya göre, Üsküdar, Ümraniye ve Beykoz'da saatler süren su kesintileri yaşanacak.