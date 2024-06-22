İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık"

İstanbul Bahçelievler'de 1985 yılında yapılan 2 katlı binanın girişindeki merdiven gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde binanın taşıyıcı kolonlarında da çatlaklar oluştuğunu belirten bina sakini, "Şu an risk altındayız. Geceleri nöbet tutmaya başladık." dedi.

İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık" - 1

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir sokakta 39 yıllık 2 katlı binanın girişinde bulunan merdiven dün gece saatlerinde çöktü.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık" - 2

Komşularının da uyarısıyla dışarıya çıkan İbrahim Akdoğan ve babası merdivenin çöktüğünü gördü.

İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık" - 3

Binada oturan baba ve oğlu binaya, yıkılan merdivenlere basarak girmek zorunda kalıyor.

İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık" - 4

İstanbul'da 26 Eylül 2019'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki son depremde binanın taşıyıcı kolonlarında da çatlaklar oluştuğunu belirten İbrahim Akdoğan şöyle konuştu:

"Bizim binadan sesler geldi, komşularda bizi uyardı. 'Binanız yıkılıyor' dediler bize. Babam bizi çağardı. Gelip baktık binanın girişindeki merdivenler yıkılmış.

İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık" - 5

Son yaşanan İstanbul depreminde de binanın kolonları çatladı. Annem vefat ettikten sonra babam ve ben yaşıyoruz.

İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık" - 6

Bu bina çok riskli. Şu an risk altındayız. Geceleri korkuyoruz, yatamıyoruz.

İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık" - 7

Geceleri nöbet tutmaya başladık. Ne olacağı belli değil, aniden yıkılabilir."

İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık" - 8
İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık" - 9
İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık" - 10
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