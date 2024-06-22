İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık"

İstanbul'da 26 Eylül 2019'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki son depremde binanın taşıyıcı kolonlarında da çatlaklar oluştuğunu belirten İbrahim Akdoğan şöyle konuştu:

"Bizim binadan sesler geldi, komşularda bizi uyardı. 'Binanız yıkılıyor' dediler bize. Babam bizi çağardı. Gelip baktık binanın girişindeki merdivenler yıkılmış.