İstanbul'da 2 katlı binada merdiven çöktü: "Risk altındayız, nöbet tutmaya başladık"
İstanbul Bahçelievler'de 1985 yılında yapılan 2 katlı binanın girişindeki merdiven gece saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. 26 Eylül 2019'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde binanın taşıyıcı kolonlarında da çatlaklar oluştuğunu belirten bina sakini, "Şu an risk altındayız. Geceleri nöbet tutmaya başladık." dedi.
İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Zafer Mahallesi'ndeki bir sokakta 39 yıllık 2 katlı binanın girişinde bulunan merdiven dün gece saatlerinde çöktü.