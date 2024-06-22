İstanbul'da 2 milyon liralık drone hırsızlığı

İstanbul Üsküdar'da drone satışı yapılan bir mağazanın kepengini zorlayarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 2 milyon TL'lik drone ve çeşitli teknolojik ürünleri çalarak kayıplara karıştı.

İstanbul'da 2 milyon liralık drone hırsızlığı - 1

İstanbul'un Üsküdar ilçesi Altunizade'de bulunan ve drone satışı yapılan bir mağazanın önüne 13 Haziran'da saat 05.30 sıralarında iddiaya göre lüks otomobil ile gelen bir grup hırsız, yanlarında getirdikleri çeşitli araç gereçler ile dükkanın kepengini zorlayarak açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da 2 milyon liralık drone hırsızlığı - 2

İçeriye giren hırsızlar piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL'yi bulan drone, drone aparatları, kamera ve çeşitli teknolojik ürünleri çalarak otomobilin bagajına ve koltuklarına koydu.

İstanbul'da 2 milyon liralık drone hırsızlığı - 3

Hırsızlar çaldıkları teknolojik ürünler ile beraber olay yerinden kaçarken dükkandaki alarmın devreye girmesiyle dükkan sahipleri olaydan haberdar oldu.

İstanbul'da 2 milyon liralık drone hırsızlığı - 4

Çalınan teknolojik ürünlerden 8 adetinin aktif edildiğini belirten mağaza yetkilisi Mehmet Mannasoğlu, durumu polis ekiplerine bildirdiklerini ifade etti.

İstanbul'da 2 milyon liralık drone hırsızlığı - 5

Mehmet Mannasoğlu, "Zararımız 2 milyon civarında. Ayrıca cihazlar hem hobi amaçlı hem profesyonel hem de endüstriyel amaçlı olan cihazlar. Bu cihazlar her türlü emellerde kullanılabilir. Çalıntı olan cihazlar piyasada çok düşük fiyatlara satmaya çalışıyorlar. Çalınan bazı cihazları seri numaralarından sistemden gördük, takip edebiliyoruz. Alan kişilere dikkat etmelerini öneriyorum. 8 tane cihazın aktive edildiğini sistemden gördük. Buradan takiplerini gerçekleştireceğiz, kolluk kuvvetlerine de bunları bildireceğiz.” dedi.

İstanbul'da 2 milyon liralık drone hırsızlığı - 6

Öte yandan hırsızların dükkanın kepengini zorlayarak içeri girdikleri ve dükkandaki ürünleri çaldıkları anlar güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

İstanbul'da 2 milyon liralık drone hırsızlığı - 7
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