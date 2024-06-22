İstanbul'da 2 milyon liralık drone hırsızlığı

Mehmet Mannasoğlu, "Zararımız 2 milyon civarında. Ayrıca cihazlar hem hobi amaçlı hem profesyonel hem de endüstriyel amaçlı olan cihazlar. Bu cihazlar her türlü emellerde kullanılabilir. Çalıntı olan cihazlar piyasada çok düşük fiyatlara satmaya çalışıyorlar. Çalınan bazı cihazları seri numaralarından sistemden gördük, takip edebiliyoruz. Alan kişilere dikkat etmelerini öneriyorum. 8 tane cihazın aktive edildiğini sistemden gördük. Buradan takiplerini gerçekleştireceğiz, kolluk kuvvetlerine de bunları bildireceğiz.” dedi.