İstanbul'da 2 milyon liralık drone hırsızlığı
İstanbul Üsküdar'da drone satışı yapılan bir mağazanın kepengini zorlayarak içeri giren hırsızlar, yaklaşık 2 milyon TL'lik drone ve çeşitli teknolojik ürünleri çalarak kayıplara karıştı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesi Altunizade'de bulunan ve drone satışı yapılan bir mağazanın önüne 13 Haziran'da saat 05.30 sıralarında iddiaya göre lüks otomobil ile gelen bir grup hırsız, yanlarında getirdikleri çeşitli araç gereçler ile dükkanın kepengini zorlayarak açtı.