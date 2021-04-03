İstanbul'da 20 milyon liralık sahte parfüm

İstanbul Fatih'te sahte parfüm üretilen depoya baskın yapıldı. 2 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 20 milyon lira olan 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.
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DHA 03.04.2021 - 12:03| Son Güncelleme : 03.04.2021 - 12:07
İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda piyasa değeri 20 milyon lira olan 20 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, dünyaca ünlü parfüm markalarının sahtesini üretip sahte bandrol ve stok numarasıyla internetten satıldığı bilgisine ulaştı.
Tespit edilen depoya baskın yapıldı, iki şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilere ait depoda Jandarma ekiplerince yapılan aramalarda, 20 bin şişe sahte parfüm bulundu.
Ele geçirilen sahte parfüm şişeleri İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu Kışlası'nda sergilendi. Sahte ürünlerin piyasa değerinin 20 milyon lira olduğu öğrenildi.
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