İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 28 Haziran 2025 kesinti olacak bölgeler

İstanbul’da planlı olarak bazı ilçelerde elektrik kesintisi çalışmaları yapılacak. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda kesinti olacak ilçeler açıklandı. Fatih, Arnavutköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüp gibi ilçelerde kesinti yaşayanlar ise “İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek” sorusuna cevap arıyor. Farklı ilçelerde kesintiler saat 18.00’a kadar sürecek.

İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 28 Haziran 2025 kesinti olacak bölgeler - 1

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu. 28 Haziran 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde elektrikler aşamalı olarak kesilecek. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi başlarken öğleden sonra Kartal, Kağıthane gibi ilçelerin bazı bölgelerinde kesintiler başladı. Peki İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, planlı elektrik kesintileri…

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 28 Haziran 2025 kesinti olacak bölgeler - 2

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER

AVRUPA YAKASI

Arnavutköy: Hadımköy, Ömerli (09.00-18.00)

Bakırköy: Ataköy 7-10. Kısım (13.00-15.00)

Bayrampaşa: Altıntepsi, Terazidere (10.00-18.00)

Beylikdüzü: Adnan Kahveci Mah. (09.00-17.00)

Büyükçekmece: Kumburgaz, Güzelce, Hürriyet, Mimarsinan (tüm gün)

İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 28 Haziran 2025 kesinti olacak bölgeler - 3

Çatalca: Dağyenice, Subaşı, Çanakça, Belgrad (09.30-17.30)

Esenyurt: Orhan Gazi Mah. (09.00-17.00)

Eyüp: Nışancı Mah. (10.00-15.00)

Fatih: Demirtaş, Cibali, Mesihpaşa, Hocapaşa (gün içinde farklı saatlerde)

Gaziosmanpaşa: Karadeniz, Barbaros Hayrettin Paşa (tüm gün)

Güngören: Haznedar (07.00-11.00)

Kağıthane: Nurtepe Mah. (10.00-17.00)

Şışli: Esentepe Mah. (09.00-15.00)

Zeytinburnu: Maltepe Mah. (11.00-13.30)

İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 28 Haziran 2025 kesinti olacak bölgeler - 4

ANADOLU YAKASI

Ataşehir: İçerenköy ve çevresi (09.00-12.00)

Çekmeköy: Tüm mahallelerde dönüşülü olarak (10.00-18.00)

Kartal: Ankara Caddesi çevresi (23.00-05.00)

Maltepe: Büyükbakkalköy, Esenkent (09.30-18.30)

İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 28 Haziran 2025 kesinti olacak bölgeler - 5

Silivri: Selimpaşa, Kadıköy Mah. (tüm gün)

Sultanbeyli: Aziziye ve çevresi (10.45-15.30)

Tuzla: Umur Mah. ve çevresi (10.00-18.00)

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