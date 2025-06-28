İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 28 Haziran 2025 kesinti olacak bölgeler

İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu. 28 Haziran 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde elektrikler aşamalı olarak kesilecek. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi başlarken öğleden sonra Kartal, Kağıthane gibi ilçelerin bazı bölgelerinde kesintiler başladı. Peki İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, planlı elektrik kesintileri…