İstanbul’da 21 ilçede elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? İşte, 28 Haziran 2025 kesinti olacak bölgeler
İstanbul’da planlı olarak bazı ilçelerde elektrik kesintisi çalışmaları yapılacak. Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası’nda kesinti olacak ilçeler açıklandı. Fatih, Arnavutköy, Bayrampaşa, Beylikdüzü, Esenyurt, Eyüp gibi ilçelerde kesinti yaşayanlar ise “İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek” sorusuna cevap arıyor. Farklı ilçelerde kesintiler saat 18.00’a kadar sürecek.
İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler belli oldu. 28 Haziran 2025 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren farklı ilçelerde elektrikler aşamalı olarak kesilecek. Bazı bölgelerde elektrik kesintisi başlarken öğleden sonra Kartal, Kağıthane gibi ilçelerin bazı bölgelerinde kesintiler başladı. Peki İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, planlı elektrik kesintileri…