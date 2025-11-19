İstanbul'da 27 katlı otelde yangın: Müşteriler tahliye edildi

Sultangazi'de saat 02.00 sıralarında Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki 27 katlı otelde yangın çıktı.

Otelin giriş katındaki bir odada bulunan buzdolabı, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevlerle birlikte oluşan yoğun duman önce odaya ardından üst katlara yayıldı.