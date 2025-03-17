İstanbul’da 4 döneme şahitlik yapan bina görenleri şaşırtıyor: Bin 600 yıllık tarihi yapı

"EN AZ 1600 YILLIK BİR TARİHİ VAR"

Tarihi eser araştırmacısı Ömer Faruk Yavaşçay, "Bu eser 4 farklı döneme ait olduğu için Bizans, Doğu Roma, Osmanlı, Cumhuriyet dönemine müzeye dönüştürülmesi gerekiyor. Bu yapının eşi benzeri yok hatta eşi benzeri olmadığı için bir isim de verilemiyor. Yapının en altında granit sütunların olduğu kısım yer alıyor. O kısmın bir sarnıç veya mahsen olarak kullanıldığı düşünülüyor. Hemen üzerindeki kemerli kısım ise Doğu Roma döneminde bir yapıya ait olduğu düşünülüyor. Onun üzerinde Şengül Hamamı'nın bir parçası olduğunu, en üstünde ise Cumhuriyet Dönemi'ndeki Balıkesir Han olduğunu biliyoruz. En az bin 600 yıllık bir tarihi var. Çünkü Doğu Roma M.S 365 yılında kuruluyor. Bu ondan önce yapılmış bir eser oluyor. Bu da yapının M.S 396 yılından önceye ait olduğunu gösteriyor. Burası sadece Türkiye’de değil dünya çapında çok meşhur bir yer. Dünya çapınca önemli tarih sayfaları bu yapıyı paylaştı ve milyonlarca kez izlendi. Biz yeterince bu eseri tanıtamıyoruz. Çünkü otoparkın ortasında kalmış bir durumda. Bu yapının en önemli ayrıntısı ise yüz yıllar boyunca hep uyum içerisinde inşa edilmiş" dedi.