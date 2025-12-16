İstanbul'da 40 bin dolarlık saat için film gibi hırsızlık planı

İkinci el eşya satışı yapılan internet sitesine 40 bin dolar değerindeki kol saatinin satmak için ilan koyan T.Y.D., dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu.

Polisteki ifadesinde kendisini alıcı olarak arayan bir kişinin Bakırköy'deki ofisine çağırdığını söyleyen T.Y.D., gittiği ofiste saati inceleyen kişinin beğendiğini, telefonla arkadaşına 40 bin dolar getirmesi için talimat verdiğini anlattı.