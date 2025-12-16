İstanbul'da 40 bin dolarlık saat için film gibi hırsızlık planı
16.12.2025 10:22
DHA
İstanbul'da internette satışa çıkarılan 40 bin dolarlık saat, film gibi bir plan hazırlayan iki hırsız tarafından çalındı.
İstanbul Bakırköy'de piyasa değeri 40 bin dolar yani yaklaşık 1,7 milyon lira olan saat, film gibi bir hırsızlık planıyla çalındı.
İkinci el eşya satışı yapılan internet sitesine 40 bin dolar değerindeki kol saatinin satmak için ilan koyan T.Y.D., dolandırıldığını söyleyerek polise başvurdu.
Polisteki ifadesinde kendisini alıcı olarak arayan bir kişinin Bakırköy'deki ofisine çağırdığını söyleyen T.Y.D., gittiği ofiste saati inceleyen kişinin beğendiğini, telefonla arkadaşına 40 bin dolar getirmesi için talimat verdiğini anlattı.
DOLABI AÇINCA DUVARIN DELİNDİĞİNİ GÖRDÜ
Bu sırada saati odada bulunan dolaba koyduklarını anlatan T.Y.D., "Bir süre bekledik. Daha sonra tuvalete gideceğini söyleyerek dışarı çıktı. Uzun süre gelmeyince durumdan şüphelendim. Dolabı açtığımda arkasında büyük bir delik olduğunu ve saatin çalındığını anladım." ifadelerini kullandı.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, ofisin bulunduğu binadaki güvenlik kameralarının o anları kaydettiği belirlendi.
Görüntülerde; şüphelilerden birinin saati koyduğu duvardaki deliğin "Sigara içmek yasaktır." tabelasıyla gizlendiği ve oradan alarak uzaklaştığı görüldü.
SAAT BALIKESİR'DE BULUNDU
Güvenlik kamerası görüntülerinin izini süren polis, şüphelilerden Y.Ç.'yi gözaltına aldı.
Balıkesir'e kaçtığı belirlenen diğer şüpheli C.E. ise saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.
Evde yapılan aramalarda yaklaşık değeri 40 bin dolar olan saat de bulundu.
TUTUKLANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan C.E.'nin daha önceden 11 adet suç kaydı olduğu belirlendi.
İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bulunan saat ise T.Y.D.'ye teslim edildi.