İstanbul'da 439 yıllık tarihi camiye plastik pencere taktılar.

Restorasyon çalışmalarının ardından caminin pencereleri PVC malzemeden üretilen pencerelerle değiştirildi. Kim tarafından ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen bu değişiklik, caminin tarihi dokusunu ve görüntüsünü bozdu. Külliye içerisindeki türbenin pencereleri ahşap malzemeyle tarihi dokuya uygun hale getirilirken, tarihi yapıdaki PVC pencereler dikkat çekiyor.

Fatih Belediyesi tarafından külliyenin dışındaki Mehmed Ağa Çeşmesi'nde bu yıl başlatılan restorasyon çalışmaları ise sürüyor.