İstanbul’da 45 derece kabusu: “Sıcaktan nefes alamaz duruma geldik”
İstanbul’da yaşanan aşırı sıcaklar kentte yaşayanlara zor anlar yaşatıyor. Megakentte hava sıcaklığı bugün 34-37 derece aralığında seyrediyor. Ancak yoğun nem hissedilen sıcaklığın 45 derecenin üzerine çıkmasına neden oldu. Vatandaşların bazıları serinlemek için deniz kenarlarına koşarken, genellikle yoğun olduğu gözlenen bazı yerlerde sakinlik dikkat çekti.
İstanbul’da artan nem oranıyla etkisini daha çok gösteren sıcak hava kent sakinlerine bunaltıcı bir gün yaşatırken serinlemek isteyenler çareyi denize girmekte buldu.