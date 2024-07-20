İstanbul’da 45 derece kabusu: “Sıcaktan nefes alamaz duruma geldik”

Yüzmek için en çok tercih edilen Caddebostan’ın önceki haftalara göre sakin olması ve sahildeki otoparkların da boş kalması dikkati çekti. Bazı vatandaşlar gölgelik alanlarda sandalye ve masalarını getirerek piknik yaptı. Serinlemek isteyenler plajda denize girdi.

Kartal sahiline gelen vatandaşlar hem denizde yüzerek hem de ağaç gölgelerinde oturarak serinlemeye çalıştı. Vatandaşların ferahlamak için soğuk içecekler tükettiği görüldü.