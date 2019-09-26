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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem sonrası panik

Anadolu Ajansı

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı sonrası 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

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    İstanbul'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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    AFAD verilerine göre saat saat 13.59'daki depremin derinliği 6.99 kilometre olarak kaydedildi.

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    İstanbul genelinde şiddetli bir şekilde hissedilen sarsıntı büyük paniğe neden oldu.

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    AFAD Deprem Dairesi Başkanı Murat Nurlu: 'Hasarlı binalara kesinlikle girilmemeli' dedi.

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    Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı yönünde henüz bir bilgi yok. Hasar tespit çalışmalarına ilişkin çalışma başlatıldı.
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    İSTANBUL/DAVUTPAŞA

    İSTANBUL/DAVUTPAŞA
    Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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    Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Kongre ve Kültür Merkezindeki personel tedbir amaçlı kampüsteki açık alanlara çıkarıldı.
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    İSTANBUL/ ÇIRAĞAN SARAYI

    İSTANBUL/ ÇIRAĞAN SARAYI
    İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi.
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    Çırağan Sarayında gerçekleşecek olan Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi Ortaklık Anlaşmaları İmza Törenine gelen katılımcılar bahçedeki boş alana çıktı.
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    KOCAELİ'DE DE HİSSEDİLDİ

    KOCAELİ'DE DE HİSSEDİLDİ
    İstanbul'da meydana gelen deprem Kocaeli kent merkezinde de hissedildi.
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    Kocaerli'de vatandaşlar tedbir amaçlı binaları boşalttı.
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    SAKARYA

    SAKARYA
    İstanbul'da meydana gelen deprem Sakarya kent merkezinde de hissedildi. Serdivan ilçesindeki bir okulda depremi hisseden öğrenci ve öğretmenler binayı boşalttı.
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    MİNARE YIKILDI

    MİNARE YIKILDI
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    İSTANBUL/EYÜP

    İSTANBUL/EYÜP
    Merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Eyüp'te vatandaşlar sokaklara çıktı.
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