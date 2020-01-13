İstanbul'da 5 adrese eş zamanlı baskın: 234 bin kaçak puro

İstanbul ekipleri, bir şebekenin yurt dışından getirdiği kaçak puroları Şişli'deki bir alışveriş merkezinin tütün ürünleri satış mağazasında piyasaya sürerek haksız kazanç elde ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adreslerde yapılan aramada, 234 bin kaçak puro, 11 bin 500 puro etiketi, 3 bin puro stikeri ele geçirildi.