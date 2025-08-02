İstanbul'da 5 baraj alarm veriyor! Barajlarda son durum: İSKİ barajlardaki su oranını açıkladı

Baraj doluluk oranları, yağışsız geçen yaz mevsimi nedeniyle takip ediliyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde su seviyeleri düştü. İSKİ, İstanbul barajlarındaki son durumu açıklamaya devam ediyor. En sıcak yazlardan birini geçiren şehirde, 5 baraj yüzde 5 altına düştü. 11 barajın toplam doluluk oranı ise yüzde 50'nin altında kalmak üzere. İstanbul barajlarında son durum nedir, su oranı yüzde kaç?

İstanbul'da 5 baraj alarm veriyor! Barajlarda son durum: İSKİ barajlardaki su oranını açıkladı - 1

Sıcaklıklar dünya çapında etkisini artırırken Türkiye'de de durum farksız. Sıcaklıklarla beraber yağışsız geçen yaz mevsimi barajları da vurdu. Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un 11 barajından 5'inde su seviyesi 2 Ağustos itibarıyla yüzde 5'in altında kaldı. Sıcaklıklar barajların yanı sıra ormanları da olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde yağış beklentisi sürüyor. İşte, barajlarda son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da 5 baraj alarm veriyor! Barajlarda son durum: İSKİ barajlardaki su oranını açıkladı - 2

İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

Sıcak ve nemli havalar etkisini sürdürürken İstanbul'un bazı bölgelerinde 1 Ağustos akşamı yağış meydana geldi. Kısa süreli yağmur sonrası barajlarda son durum şehir sakinleri tarafından sorgulanmaya başladı.

İstanbul'da 5 baraj alarm veriyor! Barajlarda son durum: İSKİ barajlardaki su oranını açıkladı - 3

İSKİ verilerine göre 2 Ağustos Cumartesi günü; Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında toplam doluluk oranının yüzde 52,25 olduğu görüldü.

İstanbul'da 5 baraj alarm veriyor! Barajlarda son durum: İSKİ barajlardaki su oranını açıkladı - 4

2025 yılının henüz ilk 6 ayı geride kalırken, barajlara düşen yıllık yağış miktarı şu an 326,06 m3'tür. Ancak 2024 yılında barajlarda ölçülen yağış oranı ise 709,27 m3 olmuştu.

İşte, barajlara göre doluluk oranları:

Ömerli - % 28,2
Darlık - % 14,24
Elmalı - % 1,46
Terkos - % 24,25
Alibey - % 2,73
Büyükçekmece - % 14,53
Sazlıdere - % 8,61
Istrancalar - % 0,45
Kazandere - % 1,96
Pabuçdere - 3,56

BARAJLARDA SU SEVİYESİ

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