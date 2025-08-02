İstanbul'da 5 baraj alarm veriyor! Barajlarda son durum: İSKİ barajlardaki su oranını açıkladı
Baraj doluluk oranları, yağışsız geçen yaz mevsimi nedeniyle takip ediliyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde su seviyeleri düştü. İSKİ, İstanbul barajlarındaki son durumu açıklamaya devam ediyor. En sıcak yazlardan birini geçiren şehirde, 5 baraj yüzde 5 altına düştü. 11 barajın toplam doluluk oranı ise yüzde 50'nin altında kalmak üzere. İstanbul barajlarında son durum nedir, su oranı yüzde kaç?
Sıcaklıklar dünya çapında etkisini artırırken Türkiye'de de durum farksız. Sıcaklıklarla beraber yağışsız geçen yaz mevsimi barajları da vurdu. Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'un 11 barajından 5'inde su seviyesi 2 Ağustos itibarıyla yüzde 5'in altında kaldı. Sıcaklıklar barajların yanı sıra ormanları da olumsuz etkiliyor. Ülke genelinde yağış beklentisi sürüyor. İşte, barajlarda son durum...