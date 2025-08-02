İstanbul'da 5 baraj alarm veriyor! Barajlarda son durum: İSKİ barajlardaki su oranını açıkladı

2025 yılının henüz ilk 6 ayı geride kalırken, barajlara düşen yıllık yağış miktarı şu an 326,06 m3'tür. Ancak 2024 yılında barajlarda ölçülen yağış oranı ise 709,27 m3 olmuştu.



İşte, barajlara göre doluluk oranları:



Ömerli - % 28,2

Darlık - % 14,24

Elmalı - % 1,46

Terkos - % 24,25

Alibey - % 2,73

Büyükçekmece - % 14,53

Sazlıdere - % 8,61

Istrancalar - % 0,45

Kazandere - % 1,96

Pabuçdere - 3,56

BARAJLARDA SU SEVİYESİ