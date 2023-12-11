İstanbul’da 500 metre arayla iki saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde dün akşam saatlerinde iki silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Alibeyköy’deki ilk saldırıda bir restorana ateş açıldı. Açılan ateşte 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İkinci saldırı ise yakınlardaki bir parkta yaşandı. Bu saldırıda ise 17 yaşındaki Ege Yenihayat yaşamını yitirdi. Parktaki saldırıda 13 yaşındaki Emin D. isimli çocuk da yaralandı. Polis, saldırılar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.
İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde dün akşam saatlerinde art arda iki silahlı saldırı yaşandı.