İstanbul’da 500 metre arayla iki saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ege Yenihayat, yaşamını yitirirken, Emin D.’nin ise tedavisi sürüyor.

Saldırıya uğrayan Ege Yenihayat'ın ağabeyinin daha önceden karşı gruptakilerle arasında husumet olduğu ve ağabeyinin de aynı grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.