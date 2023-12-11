İstanbul’da 500 metre arayla iki saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde dün akşam saatlerinde iki silahlı saldırı olayı gerçekleşti. Alibeyköy’deki ilk saldırıda bir restorana ateş açıldı. Açılan ateşte 2’si ağır 5 kişi yaralandı. İkinci saldırı ise yakınlardaki bir parkta yaşandı. Bu saldırıda ise 17 yaşındaki Ege Yenihayat yaşamını yitirdi. Parktaki saldırıda 13 yaşındaki Emin D. isimli çocuk da yaralandı. Polis, saldırılar arasında bağlantı olup olmadığını araştırıyor.

İstanbul’da 500 metre arayla iki saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - 1

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde dün akşam saatlerinde art arda iki silahlı saldırı yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da 500 metre arayla iki saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - 2

Alibeyköy’de ilk olay saat 22.00 sıralarında meydana geldi.

Motosikletli saldırganlar tarafından bir restorana pompalı tüfekle ateş açıldı.

İstanbul’da 500 metre arayla iki saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - 3

Restoranda oturan müşterilere kurşun yağdıran saldırganların silahından çıkan kurşunlar, Emirhan Erarslan, Baran Karaçay, Feride Aydoğan, Asım Aydoğan ve Mohannad Mahgush’ın vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etti.

Emirhan Erarslan ve Baran Karaçay’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
İstanbul’da 500 metre arayla iki saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - 4

YARIM SAAT SONRA İKİNCİ SALDIRI

Bu olaydan yaklaşık yarım saat sonra restorana yaklaşık 500 metre uzaklıkta parkta oturan 2 arkadaşa saldırı düzenlendi.

Yine 2 motosikletle geldiği öne sürülen yüzleri maskeli dört kişi, parkta oturan 17 yaşındaki Ege Yenihayat ile 13 yaşındaki Emin D.’ye art arda ateş etmeye başladı.

Ege Yenihayat ile arkadaşı Emin D., kanlar içinde yere yığıldı.

Motosikletli saldırganlar, hızla olay yerinden kaçtı.

İstanbul’da 500 metre arayla iki saldırı: 1 ölü, 6 yaralı - 5

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ege Yenihayat, yaşamını yitirirken, Emin D.’nin ise tedavisi sürüyor.

Saldırıya uğrayan Ege Yenihayat'ın ağabeyinin daha önceden karşı gruptakilerle arasında husumet olduğu ve ağabeyinin de aynı grup tarafından saldırıya uğradığı iddia edildi.
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