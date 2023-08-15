İstanbul’da 6 barajın doluluk oranı yüzde 20’nin altına düştü | “Durum endişe verici”
İstanbul barajlarında, doluluk oranları gerilemeye devam ediyor. Mega kente su sağlayan 10 barajın 6’sında su seviyesi yüzde 20’nin altına düştü. Genel doluluk ise yüzde 33,58 olarak ölçüldü. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, kentteki durumun endişe verici olduğunu söyledi.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 8 Ağustos'ta yüzde 34,81 olan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 33,58'e kadar geriledi.
Söz konusu veri, son 9 yılın aynı dönemine göre en düşük oran olarak kayıtlara geçti.