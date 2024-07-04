İstanbul'da 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi

"ÇATLAKLAR ARTINCA TEDİRGİN OLDUK"

Tahliye edilen binada oturan Velit Acar, "Evet binayı tahliye ediyorlar. Yan tarafta bir inşaat çalışması oldu. Kazı yapılınca bizim balkonda çatlaklar oluştu, biz de belediyeye haber verdik. Geldiler yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. Bizi otele yerleştiriyorlar. Daha önce çok eskiden de çatlaklar vardı. Bodrum kattaki çatlaklar biraz daha artınca tedirgin olduk. Üst katlardakiler de eski ama biraz daha artmış" dedi.