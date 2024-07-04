İstanbul'da 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi
Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, inşaat nedeniyle çatlakları artan 6 katlı bina tahliye edildi. Polis ve zabıta ekipleri, bina sakinlerini otele yerleştirerek güvenlik önlemleri aldı.
Esenler'de yapımı devam eden bir inşaat nedeniyle yanında bulunan 6 katlı binada önceden oluşan çatlaklar daha da artınca apartman sakinleri durumu polis ve belediye ekiplerine haber verdi.
Adrese gelen zabıta ekipleri binada oturanları tahliye ederek otele yerleştirdi.