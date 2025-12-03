İstanbul'da 6 mahallede 10 saat su kesintisi yaşanacak (4 Aralık İSKİ su kesintisi programı)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruya göre, Bakırköy'ün bazı mahallelerinde ana isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle 4 Aralık Perşembe günü planlı su kesintileri uygulanacak. Bölgelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintileri 10 saate kadar sürecek ve vatandaşların önceden tedbir almasını gerektirecek.