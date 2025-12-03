İstanbul'da 6 mahallede 10 saat su kesintisi yaşanacak (4 Aralık İSKİ su kesintisi programı)
03.12.2025 11:39
AA
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan duyuruya göre, Bakırköy'ün bazı mahallelerinde ana isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle 4 Aralık Perşembe günü planlı su kesintileri uygulanacak. Bölgelerde yapılacak çalışmalar nedeniyle su kesintileri 10 saate kadar sürecek ve vatandaşların önceden tedbir almasını gerektirecek.
İSKİ'nin 4 Aralık Perşembe günü için yayımladığı kesinti programı ile birlikte Bakırköy'ün bazı mahallelerinde su kesintileri uygulanacak. Su kesintisinden etkilenecek mahalleler ve kesinti süreleri belli oldu.
SU KESİNTİSİ 6 MAHALLEDE 10 SAAT SÜRECEK
Bakırköy'de ana isale hatlarında yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 6 mahalleye 10 saat su verilemeyecek.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi'ndeki ana isale hatlarının depreme karşı dayanıklılığını artırmak amacıyla esnek boru bağlantı parçaları montaj çalışması gerçekleştirilecek.
HANGİ MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAK?
Çalışmalar kapsamında, Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde yarın 10.00 ile 20.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.