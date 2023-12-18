İstanbul'da 6 milyon liralık gasp

''SEYİR HALİNDEYKEN BİZİ SIKIŞTIRDILAR''

Gasbedilen İzzet Kaya ve arkadaşı durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler araçta ve çevrede incelemelerde bulundu.

İzzet Kaya, "Yolda seyir halindeyken bizi sıkıştırdılar, ben aracı kullanıyordum. Aracı bariyerlere yapıştırdılar. Camları parçalayıp, bizden çantalarımızı alıp kaçıp gittiler." dedi.