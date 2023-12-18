İstanbul'da 6 milyon liralık gasp
İstanbul Bahçelievler'de döviz bürosu çalışanı İzzet Kaya'yı takip eden şüpheliler, Basın Ekspres Yolu'nda Kaya'nın aracına çarparak bariyerlerde sıkıştırdı. Aracından inen bir şüpheli, Kaya'nın içinde olduğu aracın camını silahla kırarak içinde 6 milyon liranın bulunduğu çantayı çalıp kaçtı.
Olay, Basın Ekspres Yolu üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kuyumcukent’te 6 milyon değerindeki dövizi bozduran döviz bürosu çalışanı yanındaki kişi ile birlikte araçlarına bindi.