İstanbul'da 6 milyon liralık kaçak botoks ilacı operasyonu
İstanbul'da piyasaya sürülmeye hazırlanan kaçak ilaçlara yönelik 3 ilçede 5 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 milyon lira değerinde 3 bin 481 kutu yasadışı botoks ilacı, dermal dolgu ilaçları ve çok sayıda medikal malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
İstanbul'da polise ekipleri, yasadışı yollarla Güney Kore'den Türkiye'ye getirilen kaçak ilaçların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.