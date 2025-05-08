İstanbul'da 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasında karar

İddianamede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2017'de yapılan incelemede, televizyon kulesinin standartlar kapsamında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı yönünde tespitte bulunulduğu aktarılmıştı.

Buna göre, kuleyi inşa eden ve işleten Endem İnşaat A.Ş.'nin kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu belirtilen iddianamede, Endem, Özgül ve Tunca'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.