İstanbul'da 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasında karar
İstanbul Büyükçekmece'de 8 yıl önce bir helikopter, televizyon kulesine çarparak düşmüştü. İkisi pilot 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar açıklandı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 2017 yılında, televizyon kulesine çarparak düşen helikopterdeki 2 pilot ve 5 yolcunun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin kuleyi yapıp işleten inşaat firmasının 3 yetkilisinin yargılandığı davada karar çıktı.
Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11. duruşmaya, sanıklar ve avukatlarından katılan olmadı.