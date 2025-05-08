İstanbul'da 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasında karar

İstanbul Büyükçekmece'de 8 yıl önce bir helikopter, televizyon kulesine çarparak düşmüştü. İkisi pilot 7 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada karar açıklandı.

İstanbul'da 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasında karar - 1

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 2017 yılında, televizyon kulesine çarparak düşen helikopterdeki 2 pilot ve 5 yolcunun yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin kuleyi yapıp işleten inşaat firmasının 3 yetkilisinin yargılandığı davada karar çıktı.

Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 11. duruşmaya, sanıklar ve avukatlarından katılan olmadı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasında karar - 2

7 YIL ALTIŞAR AY HAPİS CEZASI

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanıklar Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'yı "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 7 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'da 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasında karar - 3

Mahkeme, uzun süredir yakalanamayan sanık Mehmet Enis Özgül hakkındaki dosyanın ayrılmasına hükmetti.

İstanbul'da 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasında karar - 4

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Mart 2017'de Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.'ye ait helikopterin saat 08.16'da Atatürk Havalimanı'ndan kalkmasının ardından 08.20'de TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin yakınlarındaki bir inşaat firması tarafından yapılıp işletilen kuleye çarparak düştüğü belirtilmişti.

İstanbul'da 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasında karar - 5

İddianamede, helikopter kazasında kaptan pilot Alaattin Nacar ve ikinci pilot Ahmet Bulut ile Eczacıbaşı firmasında görevli Salim Özen, Rus yolcular İgor Koçhergin, Elena Badragan, Luidmila Chuprova ve Aleksandr Vanin'in hayatını kaybettiği anlatılmıştı. Helikopterin çarptığı kulenin inşaat firmasının yetkili ortakları Mehmet Enis Özgül, Osman Naci Endem ve Tamer Tunca'nın sanık olarak yer aldığı iddianamede, olayla ilgili hazırlanan raporlara göre, Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.'nin kazaya neden olabilecek bir kusurunun bulunmadığı kaydedilmişti.

İstanbul'da 7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasında karar - 6

İddianamede, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 6 Nisan 2017'de yapılan incelemede, televizyon kulesinin standartlar kapsamında işaretlenmediği ve ışıklandırılmadığı yönünde tespitte bulunulduğu aktarılmıştı.

Buna göre, kuleyi inşa eden ve işleten Endem İnşaat A.Ş.'nin kazanın meydana gelmesinde kusurlu olduğu belirtilen iddianamede, Endem, Özgül ve Tunca'nın, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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