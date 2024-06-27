İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı: İki şerit trafiğe kapatıldı, araçlar güçlükle ilerledi

ÇALIŞMA 75 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması sürecinde D-100 Karayolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.