İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı: İki şerit trafiğe kapatıldı, araçlar güçlükle ilerledi
İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Yenibosna’da metrobüs üst geçidinin genişletilmesi için planlanan çalışma bugün başladı. Çalışma kapsamında ilk olarak D-100 Karayolu’nun Ankara yönünde orta ile yan yolda birer şerif trafiğe kapatıldı. 75 gün sürecek çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidini yenilenmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.