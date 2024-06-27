İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı: İki şerit trafiğe kapatıldı, araçlar güçlükle ilerledi

İstanbul’da trafiğin en yoğun olduğu noktalardan Yenibosna’da metrobüs üst geçidinin genişletilmesi için planlanan çalışma bugün başladı. Çalışma kapsamında ilk olarak D-100 Karayolu’nun Ankara yönünde orta ile yan yolda birer şerif trafiğe kapatıldı. 75 gün sürecek çalışma nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştuğu gözlendi.

İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı: İki şerit trafiğe kapatıldı, araçlar güçlükle ilerledi - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidini yenilenmesi için başlatılan çalışmalar nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı: İki şerit trafiğe kapatıldı, araçlar güçlükle ilerledi - 2

Çalışmalar kapsamında ilk olarak D-100 Karayolu Ankara yönünde orta ile yan yolda birer şerit trafiğe kapatıldı.

İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı: İki şerit trafiğe kapatıldı, araçlar güçlükle ilerledi - 3

Ekipler yolda iş makineleriyle kazı çalışması yaparken çalışmalar nedeniyle Ankara yönünde araçlar güçlükle ilerliyor.

İstanbul’da 75 gün sürecek çalışma başladı: İki şerit trafiğe kapatıldı, araçlar güçlükle ilerledi - 4

ÇALIŞMA 75 GÜN SÜRECEK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) yapılan yazılı açıklamada, Yenibosna Metrobüs İstasyonu yaya üst geçidinde yenileme çalışması sürecinde D-100 Karayolu ve yanyollarda bazı şeritlerin 75 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirilmişti.

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