İstanbul'da 78 parça tarihi eser ele geçirildi

Söz konusu adrese 12 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, Osmanlı dönemine ait türünün nadir örneği olan taşınmazdan söküldüğü değerlendirilen cam vitray, nadide işçilikli Osmanlı eserleri olan üzerleri bitkisel motifli İznik ve Çanakkale seramik örnekleri, Selçuklu dönemine ait toprak kaseler, kufi ayet yazılı bronz eser, Safevi dönemine ait miğfer, kilise ikona örneklerinin de aralarında bulunduğu toplam 78 parça eser ele geçirildi.