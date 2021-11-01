İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi

Türkiye'de şu ana kadar tespit edilen en büyük hayalet ağlardan biri İstanbul Yeşilköy'de bulundu. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 'gırgır' ağı olarak tabir edilen hayalet ağ, denizden çıkarılacak.

Haberler - DHA 01.11.2021 - 11:49

İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi - 1

Yeşilköy açıklarında 80 metre uzunluğunda hayalet ağ tespit edildi.

İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi - 2

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında 'hayalet ağ' olarak bilinen terk edilmiş ağların  temizlenmesine 2017 yılından bu yana devam edildiğini söyledi.

İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi - 3

Atalay, Marmara başta olmak üzere tespit ettikleri, balıkçıların bildirdiği veya vatandaşların söylediği pek çok ağı çıkardıklarını söyledi.  Marmara'da temizlenmesi gereken 5 lokasyonda ağ tespit ettiklerini belirten Atalay, bunların çıkarılması için hava şartlarının uygun olmasını beklediklerini kaydetti.

İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi - 4

"2 KAMYON KASASINI DOLDURACAK BÜYÜKLÜKTE"

Atalay, İstanbul'un pek çok lokasyonunda hayalet ağ çıkarıldığını, en büyük ağlardan birini yakın zamanda Yeşilköy açıklarından çıkaracaklarını  belirterek, "Bir kayalığa takılmış. Dalgıçların biraz zorlanacağı bir derinlikte. O da yaklaşık 80 metre uzunluğunda alabildiğine geniş bir ağ. Bir gırgır ağı, küçüklerinden bile almaya kalksanız 2-3 milyon lira civarında.

İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi - 5

Bu ağ 'de tespit edilen en büyük ağlardan bir tanesi. Oldukça derin bir bölgede, robotlarımız ile birlikte çıkaracağız. 2 kamyon kasasını dolduracak büyüklükte ağlar. Bunları bir an önce çıkartıp balıkların daha rahat gezebileceği bir ortam oluşturacağız" şeklinde konuştu.

İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi - 6

"13 SANTİMİN ALTINDA İSTAVRİT ALMAYIN"

Atalay, ayrıca 13 santim boyunun altında istavrit yakalanmaması gerektiğini de vurgulayarak, "Balıkçılık konusunda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Çok sıkı takip ediliyor" dedi.

İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi - 7

Geçen yıl uygulanan hamsi yasağını hatırlatan Atalay, "Onun faydalarını bu yıl görüyoruz. Her hafta yine hamsinin, diğer balıkların gıda yönünden incelendiği gibi boy olarak da inceliyoruz. Ona göre ne gerekiyorsa bütün kurallarımızı değiştirebiliyor, yenileyebiliyoruz" diye konuştu.

İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi - 8

13 santimin altındaki istavrit balıklarının da alınmaması gerektiğini ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

" Eğer 13 santimin altında çok istavrit yakalanmaya başlanırsa buna da kısıtlama getirilebilir, ona da önümüzdeki günlerde araştırmalar ve veriler doğrultusunda karar verilir." 

İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi - 9
İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi - 10

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