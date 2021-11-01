İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi

Geçen yıl uygulanan hamsi yasağını hatırlatan Atalay, "Onun faydalarını bu yıl görüyoruz. Her hafta yine hamsinin, diğer balıkların gıda yönünden incelendiği gibi boy olarak da inceliyoruz. Ona göre ne gerekiyorsa bütün kurallarımızı değiştirebiliyor, yenileyebiliyoruz" diye konuştu.