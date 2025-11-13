İstanbul yollarında hız sınırları değişti! Cadde cadde yeni hız limitleri

Toplantıda konuşan Ulaşım Koordinasyon Şube Müdürü Rıdvan Oğul, "Levhalarla ilgili düzenlemeler yeniden yapıldı. Avrupa Yakası'nda 57 noktada, Anadolu Yakası'nda da 27 güzergahta olmak üzere toplam 84 güzergahta hızlar yeniden belirlendi." dedi.

Bu çalışma sonucu bin 105 levhanın yerinde uygulanması, 14 bin 655 levhanın da sökümü kararlaştırıldı. Oğul, "Takvime göre 31 Aralık 2025 tarihine kadar da saha çalışmalarının tamamlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.