İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele

İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanırken birçok mahallede bu durumdan rahatsız.
O mahallelerden biri olan Bağcılar'da belediye 'sivrisinek mücadelesi'ni sürdürüyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, ilaçlamanın yanında, hazırlanan el broşürleriyle vatandaşlara sivrisineklerden kurtulmanın yolu olan “Kurut-Kaldır-Korun” yöntemini anlatıyor.
Çalışmalar devam erken Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'nde görevli Veteriner Hekimi Yunus Giray Özarslan, yaptıkları çalışmaları anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Özarslan, sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkat çekti.
Özarslan, “Sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır. Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyoru'' açıklamasında bulundu.
Özarslan özellikle son aylarda adı çok duyulan Aedes ısırdığının ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlara neden olabileceğini söyleyerek ''Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor'' dedi.
Geçtiğimiz ay Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndekiler yakındaki dere nedeniyle artan sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söylemişti.
Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslenmişlerdi.
Flavivirus grubundan bir RNA Virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalık olduğu ifade ediliyor.
lk olarak Uganda’da 1947’de Zika Ormanı’nda bir Rhesus maymununda keşfedilen virüs, insanlarda ilk olarak 1954’de Nijerya’da bulundu.
Belirtileri ateş, başağrısı, kızarık gözler, döküntü, kas ağrıları ve eklem ağrıları olabilir. Genellikle hafif geçen bir hastalıktır, 4-7 gün sürer.
Sağlık Bakanlığı da İstanbul’da hastaneye başvuru oranlarını artıran sivrisineklere karşı geçtiğimiz günlerde bir korunma rehberi hazırlamış ve uyarılarda bulunmuştu.