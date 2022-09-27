İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele

Ateş, başağrısı, kızarık gözler özellikle vücutta döküntü ve kas ağrıları... Normal sivrisineğe oranla daha büyük yaralar bırakan 'Aedes' türünün megakentte yayılımı artınca belediyelerin de çalışmaları hız kazandı. Bu belediyelerden olan Bağcılar, ilaçlamanın yanında halkı korunma yöntemlerine karşı bilinçlendirmeye çalışıyor.

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele - 1

İstanbul'da 'Aedes' türü sivrisineklerde artış yaşanırken birçok mahallede bu durumdan rahatsız.

O mahallelerden biri olan Bağcılar'da belediye 'sivrisinek mücadelesi'ni sürdürüyor.

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele - 2

''KURUT-KALDIR-KORUN''

Sağlık İşleri Müdürlüğü personeli, ilaçlamanın yanında, hazırlanan el broşürleriyle vatandaşlara sivrisineklerden kurtulmanın yolu olan “Kurut-Kaldır-Korun” yöntemini anlatıyor.

Çalışmalar devam erken Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahade Merkezi'nde görevli Veteriner Hekimi Yunus Giray Özarslan, yaptıkları çalışmaları anlatarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele - 3

"DURGUN SULARIN OLUŞUMUNA ENGEL OLUNMALI"

Özarslan, sivrisineklerin doğada kendiliğinden oluşan ve insan eli ile oluşturulan her türlü durgun su kaynağında ürediğine dikkat çekti.

Özarslan, “Sivrisinekler, yumurtalarını durgun halde bulunan suların olduğu yerlere bırakırlar. Bir sivrisinek 200 ile 400 arasında yumurta bırakır. Hızlı üreyen sivrisineklerin son bir hafta içinde bastırdığını görüyoru'' açıklamasında bulundu.

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele - 4

HASTANELİK EDEBİLİYOR

Özarslan özellikle son aylarda adı çok duyulan Aedes ısırdığının ciltte ağır ve kaşıntılı hasarlara neden olabileceğini söyleyerek ''Bu haliyle de insanların hastaneye başvurmasına neden oluyor'' dedi.

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele - 5

Geçtiğimiz ay Avcılar Yeşilkent Mahallesi'ndekiler yakındaki dere nedeniyle artan sivrisineklerin soktuğu çocuklarda kaşınma sonrası yaralar oluştuğunu söylemişti.

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele - 6

Sivrisineklerin soktuğu çocukların bacakları ve kollarında oluşan yaraları gösteren mahalle sakinleri, durumun çözümü için yetkililere seslenmişlerdi.

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele - 7

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Flavivirus grubundan bir RNA Virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalık olduğu ifade ediliyor. 

lk olarak Uganda’da 1947’de Zika Ormanı’nda bir Rhesus maymununda keşfedilen virüs, insanlarda ilk olarak 1954’de Nijerya’da bulundu. 

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele - 8

ZİKA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ

Belirtileri ateş, başağrısı, kızarık gözler, döküntü, kas ağrıları ve eklem ağrıları olabilir. Genellikle hafif geçen bir hastalıktır, 4-7 gün sürer.

İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele - 9

Sağlık Bakanlığı da İstanbul’da hastaneye başvuru oranlarını artıran sivrisineklere karşı geçtiğimiz günlerde bir korunma rehberi hazırlamış ve uyarılarda bulunmuştu. 

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