İstanbul'da 'Aedes' cinsi sivrisinekle mücadele

ZİKA VİRÜSÜ NEDİR?

Flavivirus grubundan bir RNA Virüsü olan Zika virüsünün neden olduğu ve insanlara sivrisinek ısırması ile bulaşan bir hastalık olduğu ifade ediliyor.

lk olarak Uganda’da 1947’de Zika Ormanı’nda bir Rhesus maymununda keşfedilen virüs, insanlarda ilk olarak 1954’de Nijerya’da bulundu.