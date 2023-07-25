İstanbul’da akan trafikte tehlikeli hareketler
İstanbul Arnavutköy’de hurda kayıtlı motosikletle trafiğe çıkan bir kişi hem trafiktekilerin hem de kendi canını tehlikeye attı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenip polise ihbar edilen kişinin Mustafa U. olduğu belirlendi. Mustafa U.’ya 9 bin 62 lira para cezası uygulandı.
İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Gazi Fahrettin Paşa Caddesi’nde dün akşam saatlerinde plakasız bir motosiklet üstünde akrobatik hareketler yapan kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.