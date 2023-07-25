İstanbul’da akan trafikte tehlikeli hareketler

İstanbul Arnavutköy’de hurda kayıtlı motosikletle trafiğe çıkan bir kişi hem trafiktekilerin hem de kendi canını tehlikeye attı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenip polise ihbar edilen kişinin Mustafa U. olduğu belirlendi. Mustafa U.’ya 9 bin 62 lira para cezası uygulandı.

İstanbul’da akan trafikte tehlikeli hareketler - 1

İstanbul’un Arnavutköy ilçesindeki Gazi Fahrettin Paşa Caddesi’nde dün akşam saatlerinde plakasız bir motosiklet üstünde akrobatik hareketler yapan kişi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da akan trafikte tehlikeli hareketler - 2

Görüntülerle yapılan ihbar sonrasında harekete geçen Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri motosiklet sürücüsünün Mustafa U. olduğunu tespit etti.

İstanbul’da akan trafikte tehlikeli hareketler - 3

Yapılan incelemelerde motosikletin hurda kayıtlı olduğu trafikte olmaması gerektiği öğrenildi.

İstanbul’da akan trafikte tehlikeli hareketler - 4

Ekipler motosikleti çekiciyle otoparka çekerken sürücü Mustafa U.’ya 9 bin 62 lira para cezası kesildi.

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