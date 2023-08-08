İstanbul’da akılalmaz olay: Alev alan tüpü balkondan attılar, aracın cam tavanını kırıp sürücünün kafasına düştü
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde alev aldıktan sonra balkondan atılan tüp, o sırada seyir halinde olan otomobilin cam tavanını kırarak Mehmet İşler’in başına düştü. Hastaneye kaldırılan İşler’e 19 dikiş atıldı. İşler, “Kim olduğunu bilmiyorum ama bulunması için gerekli her şeyin yapılmasını istiyorum. Çünkü bu kasten öldürmeye teşebbüstür.” dedi.
Bahçelievler’de alev alan bir tüp, balkondan aşağı atıldı. Tüp, bu sırada yoldan geçen otomobilin cam tavanını kırıp Mehmet İşler’in kafasına isabet etti.
İlçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde gerçekteşen olay geçen Cumartesi günü meydana geldi.