İstanbul’da akılalmaz olay: Alev alan tüpü balkondan attılar, aracın cam tavanını kırıp sürücünün kafasına düştü

“Yanımda Tolunay diye arkadaşım vardı. O da karakolda şikayetçi oldu. Onun da çünkü kafasında bir hasar var, ellerinde yanıklar falan var tüpten dolayı. O dışarıya attı zaten. Normalde arabanın içinde kalmış olsaydı, patlasaydı yani hiçbirimizin parçası bulunmazdı zaten arabanın içinde.”