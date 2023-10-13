İstanbul’da akılalmaz olay | Kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu
İstanbul’da bir kişi, kendisine kredi ve kredi kartı çıkartamadığı gerekçesiyle bankacıyı boynundan vurdu. Ağır yaralanan bankacının boynuna tampon yapan saldırgan, bankacıyı bir süre rehin tuttu. Yaralı bankacının durumunun kötüleşmesi üzerine saldırgan, bankacıyı serbest bıraktı. Taksiyle olay yerinden kaçan bankacı, Taksim Meydanı’nda polislerden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan bankacının beyninde hasar oluştu.
İstanbul’da Remzi T. isimli kişi, kendisine kredi ve kredi kartı çıkaramadığı gerekçesiyle bankacı Cemil A.’yı boynundan vurup, 6 saat boyunca rehin aldı.
Olay, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu’nda meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan Remzi T., bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak Remzi T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi.
Remzi T., bu sebeple bankadan taşınıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A.’yı telefonla aradı.
Bankacının yapılandırma teklif ettiği Remzi T., onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen Cemil A. ile Remzi T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.