İstanbul’da akılalmaz olay | Kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu

İstanbul’da Remzi T. isimli kişi, kendisine kredi ve kredi kartı çıkaramadığı gerekçesiyle bankacı Cemil A.’yı boynundan vurup, 6 saat boyunca rehin aldı.

Olay, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu’nda meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan Remzi T., bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak Remzi T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi.

Remzi T., bu sebeple bankadan taşınıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A.’yı telefonla aradı.

Bankacının yapılandırma teklif ettiği Remzi T., onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen Cemil A. ile Remzi T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.