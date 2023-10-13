İstanbul’da akılalmaz olay | Kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu

İstanbul’da bir kişi, kendisine kredi ve kredi kartı çıkartamadığı gerekçesiyle bankacıyı boynundan vurdu. Ağır yaralanan bankacının boynuna tampon yapan saldırgan, bankacıyı bir süre rehin tuttu. Yaralı bankacının durumunun kötüleşmesi üzerine saldırgan, bankacıyı serbest bıraktı. Taksiyle olay yerinden kaçan bankacı, Taksim Meydanı’nda polislerden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan bankacının beyninde hasar oluştu.

İstanbul’da akılalmaz olay | Kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu - 1

İstanbul’da Remzi T. isimli kişi, kendisine kredi ve kredi kartı çıkaramadığı gerekçesiyle bankacı Cemil A.’yı boynundan vurup, 6 saat boyunca rehin aldı.

Olay, geçen salı günü saat 20.00 sıralarında Beyoğlu’nda meydana geldi. İddiaya göre yazıcı ve fotokopi cihazlarının ticaretini yapan Remzi T., bir süre önce Şişli’de bir bankadan 340 bin lira kredi çekti. Ancak Remzi T., bir süre sonra işlerinin kötü gitmesi nedeniyle bankaya olan borcunu ödeyemedi.

Remzi T., bu sebeple bankadan taşınıp arkadaş olduğu ve kredi işlerini halleden Cemil A.’yı telefonla aradı.

Bankacının yapılandırma teklif ettiği Remzi T., onu ofisine davet etti. Bir süre sonra ofise gelen Cemil A. ile Remzi T. borcu yapılandırma hakkında konuşmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da akılalmaz olay | Kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu - 2

BOYNUNDAN VURDU

Ancak Cemil A. borcu yapılandırmayı başaramadı. O esnada Remzi T. bir yandan da alkol alırken, Cemil A.’dan kendisine yeni kredi çıkartmasını istedi.

Ancak bankacı Cemil A. hem borcu yapılandıramadı hem de yeni kredi çıkartamadı.

Bu duruma sinirlenen Remzi T., sandalyede oturan Cemil A.’nın arkasına sessizce geçerek silahla boynuna bir el ateş etti.

Silahtan çıkan mermi Cemil A.’nın boynundan girerek boğazına saplandı.
İstanbul’da akılalmaz olay | Kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu - 3

6 SAAT BOYUNCA REHİN TUTTU

Olayın ardından yaralanan Cemil A.’nın boynuna tampon yapan Remzi T. onu 6 saat boyunca ofisten çıkartmadı. Bu sırada iç kanama geçiren adamın kötüleştiğini gören Remzi T. onu ofisten çıkartarak taksiyle hastaneye gönderdi.

İstanbul’da akılalmaz olay | Kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu - 4

TAKSİM MEYDANI’NDA POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Taksim Meydanı’na gelen Cemil A. polis ekiplerinden yardım isteyerek olay yerine gelen ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hemen ameliyata alınan Cemil A.’nın boğazında kalan mermi çekirdeği alınırken, hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Ancak adamın beynine hasar oluştuğu ve hastanede tedavisinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul’da akılalmaz olay | Kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu - 5

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili olarak çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırgan şahsın Remzi T. olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Remzi T. cadde üzerinde yakalandı.

Saldırganın ofisinde yapılan aramada ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi.
İstanbul’da akılalmaz olay | Kredi çıkaramadı diye bankacıyı vurdu - 6

Gözaltına alınarak emniyete götürülen ve suçunu itiraf ederek olayı anlatan Remzi T., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemede “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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