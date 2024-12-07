İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı

İş insanı Donikyan Kevork

Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.