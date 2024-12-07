İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta Şili uyruklu Franco Antonio Escobar, İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un evine demir parmaklıklara tırmanarak girdi ve kasadan toplam 3,5 milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizleri çaldı. Şilili Escobar, Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalanarak tutuklandı.

İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı - 1

İstanbul'da yaşayan İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork (63), 13 Kasım'da saat 20.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme'deki evinden ailesiyle birlikte dışarı çıktı. Bu sırada evi izleyen bir şüpheli, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı. Camı kırarak içeri giren şüpheli, bu sırada elini yaraladı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı - 2

İş insanı Donikyan Kevork

Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3 buçuk milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı. Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı - 3

54 KAMERADAN 32 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İETT otobüsüne bindiğini tespit etti.

İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı - 4

Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J. 

Toplam 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü mercek altına alana ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kalan Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J. (28) olduğunu tespit etti.

İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı - 5

Belirlenen otele giden ekipler, Şili uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı - 6

Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada, İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları, büyük tornavida, 2 çift inşaat eldiveni, akbil ve sırt çantası ele geçirildi.

İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı - 7

Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.

İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı - 8

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyete götürülen Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı - 9

Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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