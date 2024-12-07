İstanbul'da akılalmaz soygun! İsviçreli iş insanının evine tırmanarak girdi: Şilili Escobar yakalandı
İstanbul Beşiktaş'ta Şili uyruklu Franco Antonio Escobar, İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un evine demir parmaklıklara tırmanarak girdi ve kasadan toplam 3,5 milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizleri çaldı. Şilili Escobar, Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalanarak tutuklandı.
İstanbul'da yaşayan İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork (63), 13 Kasım'da saat 20.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Kuruçeşme'deki evinden ailesiyle birlikte dışarı çıktı. Bu sırada evi izleyen bir şüpheli, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı. Camı kırarak içeri giren şüpheli, bu sırada elini yaraladı.