İstanbul'da akrabalar arasında bıçaklı kavga

İstanbul Maltepe'de, akrabalar arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

İstanbul'da akrabalar arasında bıçaklı kavga - 1

Olay, 5 Kasım Pazar günü saat 17.00 sıralarında Gülsüyu Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da akrabalar arasında bıçaklı kavga - 2

İddiaya göre, abisiyle birlikte eşinin kardeşinin evine gelen Semih A. ile eşinin kardeşi Fatih Çiçekçayır arasında tartışma çıktı.

İstanbul'da akrabalar arasında bıçaklı kavga - 3

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Fatih Çiçekçayır, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Semih A. ve abisi olay yerine geldikleri otomobille olay yerinden uzaklaştı.

İstanbul'da akrabalar arasında bıçaklı kavga - 4

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Çiçekçayır ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul'da akrabalar arasında bıçaklı kavga - 5

Çiçekçayır'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri Semih A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'da akrabalar arasında bıçaklı kavga - 6

Kavga anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da akrabalar arasında bıçaklı kavga - 7

Görüntülerde, Semih A.'nın, abisiyle birlikte araçtan inerek, Fatih Çiçekçayır ile kavga ettiği görülüyor.

İstanbul'da akrabalar arasında bıçaklı kavga - 8

Çevredekilerin kavgayı ayırmak için koştuğu sırada, Semih A.'nın Fatih Çiçekçayır’ı bıçakladığı anlar da görüntülerde görülüyor.

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