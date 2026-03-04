İstanbul'da akran zorbalığı iddiası. Öğrencinin kolu kırıldı, okul yönetimi ambulans bile çağırmadı
04.03.2026 12:55
İHA
Ümraniye'de 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi, arkadaşının çelme takması sonucu düşerek kolunu kırdı. Okul yönetiminin yaşanan olayın ardından hiçbir şekilde ambulans çağırmadığı öne sürüldü.
Akran zorbalığına yönelik haber bu kez İstanbul'dan geldi.
Ümraniye Can Gür İlkokulu'nda iddiaya göre 7 yaşındaki E.S.G. 11 Şubat günü arkadaşı tarafından kasıtlı olarak çelme takılarak yere düşürüldü. Düşmenin etkisiyle E.S.G.'nin kolu kırıldı.
Okul yönetiminin ise yaşanan olay üzerine aileyi bilgilendirmesine rağmen bu süre zarfında hiçbir şekilde ambulans çağırmadığı ve tedavi için harekete geçmediği öne sürüldü.
Baba Canpolat Gezen, meydana gelen olay nedeniyle oğlunun büyük bir korku ve mağduriyet yaşadığını ve eğitimine evde devam etmek zorunda kaldığını belirtti.
"Oğlum o gün okula yarım kollu bir tişörtle gitmişti, yani kolunun kırıldığı ve şiştiği çok belli oluyor. Çocuk orada dakikalarca ağlıyor, bir süre sonra da öğretmeni bize haber veriyor. Bize haber verdikten sonra ambulansı aramıyor. Ben oraya vardığım zaman çocuğumun kolu çok fazla morarmış ve şişmişti." diyen baba, çocuğunu acile götürdüğünü, burada kolunun alçıya alınmasında sonra da E.S.G.'nin ameliyat edildiğini söyledi.
Oğlunun kolunun kırıldığının fark edilmesine rağmen ambulansın çağrılmadığını öne süren Gezen, gerekli birimlere okula yönelik şikayette bulunduğunu söyledi.
Oğlunun eğitimine ara vermek durumunda kaldıklarını belirten Gezen devamındaki süreçle alakalı ise, "Oğlum iki ay okula gidemeyecek. Şu anda evde, eğitimine de ara vermemiz gerekecek mecburen. Ama işte sonrasında o okulda nasıl devam edebilecek? Okula gittiği zaman ben çocuğumun o sınıfta olmasını istemiyorum, öğretmeni görmesini de istemiyorum." ifadelerini kullandı.
AKRAN ZORBALIĞINA EMSAL KARAR
Akran zorbalığı vakalarına her gün bir yenisi eklenirken, İstanbul'da bir mahkeme emsal nitelikte bir karara imza atmıştı.
Ümraniye'de 28 Ocak'ta 15 yaşındaki G.H.Ö, kendisiyle aynı sitede yaşayan ve aynı okula giden K.A'ya saldırdı. K.A. kaçarak bir alışveriş merkezine sığınırken, G.H.Ö. de elinde bıçakla kaçan çocuğu kovaladı.
Durumu gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi, K.A'yı saklayıp polisi aradı. Olayın ardından K.A. ile babası, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne başvurdu.
Savcılığa şikayette bulunan mağdur çocuk ve ailesi, mahkemeden de koruma tedbiri istedi. K.A. ifadesinde, yaklaşık bir yıldır G.H.Ö'nün zorbalığına maruz kaldığını söyledi.
Anadolu 2. Aile Mahkemesi, G.H.Ö. hakkında iki ay süreyle okul saatleri dışında elektronik kelepçe takarak konutunu terk etmeme ve mağdur K.A'ya 500 metreden fazla yaklaşmama kararı verdi.
Kararda, G.H.Ö. hakkında, mağdura yönelik eylemlerini devam ettirmesi halinde daha ağır tedbirler uygulanabileceği uyarısı yapıldı.