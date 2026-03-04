İstanbul'da akran zorbalığı iddiası. Öğrencinin kolu kırıldı, okul yönetimi ambulans bile çağırmadı

Baba Canpolat Gezen, meydana gelen olay nedeniyle oğlunun büyük bir korku ve mağduriyet yaşadığını ve eğitimine evde devam etmek zorunda kaldığını belirtti.

"Oğlum o gün okula yarım kollu bir tişörtle gitmişti, yani kolunun kırıldığı ve şiştiği çok belli oluyor. Çocuk orada dakikalarca ağlıyor, bir süre sonra da öğretmeni bize haber veriyor. Bize haber verdikten sonra ambulansı aramıyor. Ben oraya vardığım zaman çocuğumun kolu çok fazla morarmış ve şişmişti." diyen baba, çocuğunu acile götürdüğünü, burada kolunun alçıya alınmasında sonra da E.S.G.'nin ameliyat edildiğini söyledi.